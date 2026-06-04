Andorra la Vella preveu invertir fins a final d’aquest mandat més de 5,7 milions d’euros en millorar les voravies

Andorra la Vella preveu invertir més de 5,7 milions d’euros fins al 2027 per renovar les voravies de la parròquia i aconseguir que el 64% de la xarxa es trobi en un estat òptim al final del mandat. El projecte forma part del nou pla integral de voravies impulsat pel comú, una eina que fixa les prioritats d’actuació després d’una diagnosi detallada de més de 80 quilòmetres de carrers.
El conseller de Serveis Públics i Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha explicat que l’elaboració del document ha requerit una anàlisi exhaustiva “carrer a carrer, pam a pam de la parròquia” per identificar les necessitats de cada zona i establir un calendari d’intervencions. “Volíem actuar en molts barris, però no fer pals de cec”, ha assenyalat, tot defensant que el resultat és un pla “ordenat i clar” que permet prioritzar les actuacions.
Tot i que el document s’ha presentat ara, les actuacions ja van començar durant els primers anys de mandat. El 2024 es van destinar 992.000 euros a la millora de voreres, mentre que el 2025 la inversió va ascendir fins als 1,1 milions. Per a aquest 2026, es preveu una inversió rècord de 2,3 milions d’euros. Entre les actuacions previstes hi ha treballs al passeig del riu, els carrers Enclar i el Cedre, la Baixada del Molí i la zona de Prada Motxilla.
El pla contempla actuacions immediates per valor de 50.000 euros, la renovació de 2,5 quilòmetres de voreres amb una inversió de 700.000 euros distribuïda en sis lots, així com intervencions puntuals qualificades de “quirúrgiques” per un import de 80.000 euros. De cara al 2027, les actuacions se centraran en sectors com Bonavista, les Escoles i les Canals, amb una previsió d’intervenir en 4,2 quilòmetres lineals de voreres.
L’estudi també ha identificat la gran varietat de paviments existents a la parròquia. Segons ha detallat Cabanes, actualment hi ha més de quinze tipus diferents de revestiment, una situació que dificulta les tasques de conservació. Per aquest motiu, el pla aposta per reduir-los a tres categories: granit, paviment bituminós i paviments singulars reservats a espais específics com el centre històric. A partir d’ara, la solució prioritària serà el paviment bituminós combinat amb franges de granit, un sistema que “està funcionant” i permet simplificar les reparacions futures.
Entre les actuacions previstes hi ha treballs al passeig del riu, els carrers Enclar i el Cedre, la Baixada del Molí i la zona de Prada Motxilla
Cabanes ha remarcat que el pla integral de voravies no es limita a les actuacions previstes durant l’actual mandat, sinó que està concebut com “un document a futur, actualitzat i viu” que haurà de continuar marcant les prioritats en els pròxims anys. A més, les intervencions incorporaran criteris vinculats a altres estudis elaborats pel comú, especialment en matèria d’accessibilitat i gestió de l’arbrat urbà, incloent aspectes com el disseny dels escocells.
Finalment, i qüestionat sobre la possibilitat d’actuar a la part de Prat de la Creu, on encara no s’han renovat les voreres, Cabanes ha admès que la intervenció continua sobre la taula, però ha recordat que es tracta d’una obra de gran envergadura. En aquest sentit, ha assenyalat que caldrà avaluar si el projecte es pot assumir dins la partida prevista per al 2027, ja que es tracta d’una actuació “molt contundent” que podria requerir una inversió superior a la inicialment programada.