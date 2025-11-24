Igualtat registra 316 dones ateses per violència de gènere i constata un augment de la detecció de casos el 2025

Igualtat ha presentat aquest dilluns l’evolució de les dades d’atenció a víctimes de violència de gènere en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. En una roda de premsa encapçalada per la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i per la cap del departament, Mireia Porras, s’ha destacat que el 2015, any d’aprovació de la Llei nacional per a l’erradicació de la violència de gènere, es van atendre 135 dones, mentre que el 2025 la xifra ha pujat fins a 316. Aquest increment, segons ha explicat Porras, respon al fet que “a partir del 2015 es comencen a desplegar accions i es detecten més casos”. Així i tot, la dada més elevada continua sent la del 2020, amb 332 dones ateses, en un context marcat per la pandèmia.
A més, Porras ha detallat que, d’aquestes 316 dones, 157 corresponen a casos nous, 76 a casos de prevalença —és a dir, iniciats en anys anteriors i encara en seguiment—, i 83 són casos de retorn. La cap del departament també ha contextualitzat aquestes xifres recordant que, en el mateix període del 2024, es van registrar 287 casos, i que el total de l’any va ser de 327, motiu pel qual es preveu que el 2025 es pugui situar en valors similars.
Pel que fa al perfil de les usuàries, el grup més representat és el de dones d’entre 40 i 51 anys (38%), seguit per les franges de 28 a 39 anys (33%), 52 a 63 anys (13%) i 18 a 27 anys (12%). Segons Porras, la majoria són dones “en edat activa”, les quals representen el 64% de les ateses. En relació amb l’estat civil, el 42% són solteres i el 31% estan casades, remarcant que moltes requereixen baixa laboral temporal durant el procés de recuperació. Cal destacar que enguany, el servei també ha registrat un únic cas en una menor de 18 anys.
La cap del Departament de Polítiques d’Igualtat ha apuntalat, per altra banda, que el 97% de les dones no tenen discapacitat reconeguda; entre les que sí, gairebé la meitat (45%) pateix un trastorn de salut mental. Sobre els canals d’entrada al servei, Porras ha destacat que el 49% hi accedeix per iniciativa pròpia, un fet que “indica que el Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD) és un servei cada vegada més reconegut i consolidat”. La resta arriben derivades d’Afers Socials (25%), de l’Hospital (12%) o del Cos de Policia (11%).
Quant als tipus de violència detectats, el més prevalent és el psicològic, amb 310 casos. Porras ha explicat que “és el tipus de violència que es dona a l’inici i va augmentant”, i que sovint deixa la dona emocionalment debilitada. El segueixen la violència social (171 casos), l’ambiental (167), la física (166) i la sexual (71). En aquest darrer cas, ha advertit que “és una dada que no sempre és del tot fiable, perquè a les dones els costa reconèixer la violència sexual exercida per la seva parella o exparella”. La violència vicària ha sumat 89 casos, i Porras ha remarcat que “si bé no ha augmentat, se’n parla més i s’hi està fent més intervenció”.
En l’àmbit jurídic, Porras ha explicat que el SIAD compta actualment amb quatre referents, professionals de l’educació o del treball social amb formació bàsica en dret. Aquest equip ha atès 206 dones, derivant a la jurista d’Afers Socials els casos de major complexitat. En aquest sentit, enguany ha realitzat 38 acompanyaments en l’àmbit civil, e9 en el penal i 5 en l’administratiu. Altrament, el seguiment psicològic del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) inclou 71 casos nous, 10 retorns i 19 casos de prevalença iniciats en anys anteriors. En matèria de suport econòmic, s’han atorgat 62 prestacions per un total de 63.909,72 euros, destinades a cobrir necessitats bàsiques, activitats extraescolars, processos de recuperació i cobertura sanitària.
Nova campanya de sensibilització ‘Destapa la violència. No sempre deixa marca’
Per altra banda, Cadena ha presentat la nova campanya institucional sota el lema ‘Destapa la violència. No sempre deixa marca’, una iniciativa que vol “sensibilitzar la ciutadania sobre el fet que la violència no és sempre visible i donar visibilitat a totes les formes de violència de gènere”. La campanya, que tindrà presència física i digital, utilitza la imatge d’una tireta com a símbol de “les ferides que es tapen o es minimitzen” i està planificada de manera anual, destapant-se cada mes una nova tireta per visibilitzar un tipus de violència o una situació vinculada, “des dels estereotips de gènere fins a la violència digital o vicària”. La presentació oficial tindrà lloc durant l’acte institucional d’aquest dimarts.