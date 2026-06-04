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  • La reinauguració oficial del Centre Cultural tindrà lloc el pròxim 25 de juny. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Recuperació de l'equipament cultural

La reconstrucció del Centre Cultural costarà fins a 14,5 milions, amb gairebé la meitat coberts per les asseguradores

La proposta inicial de les asseguradores era de 3,5 milions d’euros, però les negociacions i la constatació de l’abast real dels danys han elevat la compensació fins als 7,5 milions

A pocs díes per a la reinauguració del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, el Comú de Sant Julià de Lòria ja disposa d’una estimació pràcticament definitiva del cost de la reconstrucció de l’equipament després de l’incendi del novembre del 2022. Segons ha explicat el cònsol major, Cerni Cairat, la factura final de les obres se situarà entre els 14 i els 14,5 milions d’euros, tot i que més de la meitat d’aquest import serà assumit per les companyies asseguradores.

“Estem parlant que el cost de l’obra serà aproximadament d’entre uns 14 i 14 milions i mig, del qual els asseguradors n’han finançat més del 50%, set milions i mig”, ha detallat Cairat. El cònsol ha remarcat que aquesta aportació permetrà que el cost final assumit pel comú sigui d’uns set milions i mig d’euros per disposar novament de la totalitat de l’equipament cultural renovat.

Cairat ha recordat que a principis del 2024 les negociacions amb les asseguradores partien d’un escenari molt diferent. “Teníem una proposta per part de l’asseguradora de pagar a l’ens comunal tres milions i mig en concepte d’aquest sinistre”, ha explicat. Finalment, però, la xifra s’ha incrementat fins a més del doble després d’anys d’avaluacions i negociacions.

El Centre Cultural lauredià encararà una remodelació de 14 milions amb finançament majoritari d’assegurances

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Segons el cònsol major, el canvi de plantejament va venir determinat per la magnitud real dels danys provocats pel foc. “Es tractava d’un qüestió d’entendre la magnitud de la tragèdia dins de l’edifici”, ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que les primeres inspeccions efectuades després de l’incendi apuntaven que el centre podria reobrir pocs mesos després, però que amb el pas del temps es va constatar que les afectacions eren molt més importants.

“Es va anar posposant perquè es va entendre que hi havia una magnitud, unes dimensions i una complexitat tècnica molt gran”, ha assenyalat. Per aquest motiu, el comú lauredià va decidir ajornar les negociacions definitives amb les asseguradores fins a disposar d’una estimació global del cost de la reconstrucció. “És per aquest motiu que es va passar d’aquesta primera proposta inicial als set milions i mig”, ha resumit.

Més enllà de reparar els desperfectes ocasionats pel foc, el fum i l’aigua, Cairat ha explicat que el projecte ha servit també per actualitzar i modernitzar l’edifici. “Es va optar per modernitzar-lo de nou i fer un esforç suplementari”, ha destacat.

El mandatari comunal ha valorat positivament el resultat de la intervenció i ha remarcat que, per una aportació comunal aproximada de 7,5 milions d’euros, s’haurà pogut remodelar completament l’equipament. “Haurem pogut remodelar el 100% de l’equipament cultural”, ha afirmat, mostrant el desig que la infraestructura pugui continuar donant servei durant moltes dècades més.

La reinauguració oficial del Centre Cultural tindrà lloc el pròxim 25 de juny. Cairat ha explicat que encara resten per rebre algunes certificacions finals d’obra, però que els treballs ja es troben en la recta final. Aquesta mateixa tarda, lauredians i mitjans coneixeran els actes previstos per commemorar la reobertura de l’equipament.

La inauguració del Centre Cultural Lauredià es realitzarà en dues fases amb activitats culturals i portes obertes

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