Marsol reitera que el mercat de lloguer d’habitacions s’ha de regular, com a mínim, amb una “activitat comercial”

La ministra ha reconegut, però, que el projecte encara no està definit i que caldrà més temps per concretar-lo. “No ho tinc tancat”, ha admès, tot afegint que des del Govern es continua treballant en aquesta qüestió. En aquest sentit, ha insistit que “alguna regulació ha de tenir” aquest sector, recordant que l’activitat de lloguer d’habitacions ja està prevista dins les activitats comercials existents.
“Continuo pensant que, com a mínim, una activitat comercial sí que s’ha de demanar per poder fer aquesta activitat”. Així s’ha expressat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en relació amb el lloguer d’habitacions i les plataformes que operen en aquest àmbit, reiterant que aquest tipus d’activitat hauria de comptar amb una regulació específica i amb un encaix dins del marc comercial.
En paral·lel, les plataformes Habitacions.ad i Habitacio.ad han reiterat que mantenen la seva activitat aturada de manera temporal per motius interns. En el cas d’Habitacions.ad, el portal es troba en fase de manteniment durant aproximadament dues setmanes per millorar el servei, reforçar la transparència i garantir que els anuncis compleixin la normativa vigent, així com el requisit de disposar de l’autorització del propietari.
Pel que fa a Habitacio.ad, els seus responsables han indicat que estan revisant diversos aspectes del projecte, com la marca, la comunicació i l’estructura del portal, incloent-hi qüestions relacionades amb el nom. Aquest procés podria allargar-se aproximadament un mes i té com a objectiu assegurar que la plataforma pugui encaixar correctament amb qualsevol marc normatiu, present o futur.
Ambdues iniciatives coincideixen a defensar la seva voluntat d’adaptar-se a la regulació que es pugui establir i de col·laborar amb l’administració. Mentrestant, el Govern continua analitzant com articular un marc que permeti ordenar aquesta activitat emergent dins del mercat de l’habitatge.