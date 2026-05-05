Les plataformes implicades en el lloguer d’habitacions avalen una regulació tot i defensar que “la normativa la complim”

“Estarem encantats de complir-les i de col·laborar amb el Govern”, asseguren els creadors d’Habitacions.ad davant la possible evolució del marc normatiu del lloguer d’habitacions. Així doncs, la plataforma defensa la voluntat d’implicar-se en qualsevol procés de regulació que es pugui impulsar, amb l’objectiu de contribuir a ordenar el sector i facilitar l’accés a l’habitatge. En la mateixa línia, des d’Habitacio.ad consideren que una revisió del reglament és “natural i fins i tot positiva”, sempre que serveixi per aportar més seguretat i garanties tant a propietaris com a llogaters.
Des d’Habitacions.ad, doncs, remarquen que “la normativa vigent la complim”, recordant que existeix un marc legal que permet el lloguer d’habitacions amb determinades condicions. Així mateix, asseguren que si aquesta normativa evoluciona, s’hi adaptaran sense inconvenients, reiterant la voluntat de mantenir una col·laboració activa amb les institucions. Per la seva banda, des d’Habitacio.ad s’insisteix que el seu objectiu és encaixar dins qualsevol marc normatiu, present o futur, reforçant el paper de la plataforma com a eina ordenadora del mercat.
“Segons la Llei 15/2022, es permet el lloguer d’habitacions sempre i quan es compti amb el permís per escrit del propietari” – Habitacions.ad
Un dels aspectes centrals que posen en relleu els creadors d’Habitacions.ad és la necessitat de disposar de l’autorització del propietari per publicar qualsevol habitació. “Des del moment en què es compta amb el seu permís, això és la part important”, expliquen, incidint que aquest requisit és clau per garantir la legalitat dels anuncis i evitar possibles irregularitats. Aquest punt esdevé fonamental en un context on moltes ofertes es difonen en canals informals sense verificació.
Des d’Habitacions.ad expliquen que van impulsar el projecte després de viure en primera persona les dificultats per trobar una habitació fiable, mentre que Habitacio.ad es defineix com un portal tecnològic intermediari que busca oferir un entorn més estructurat, amb informació específica sobre convivència, característiques dels habitatges i condicions dels anuncis. Tot i la coincidència en el nom i el moment de llançament, ambdues iniciatives remarquen que són projectes diferents i sense vinculació entre si.
“Estem revisant el projecte perquè pugui encaixar correctament amb qualsevol marc normatiu present o futur” – Habitacio.ad
Pel que fa a l’activitat, Habitacions.ad destaca l’interès generat en les primeres setmanes, amb més de 100 usuaris diaris que utilitzen la plataforma tant per buscar com per publicar habitacions. Aquesta afluència ha portat el portal a entrar en una fase de manteniment temporal, d’aproximadament dues setmanes, amb l’objectiu de millorar l’experiència d’usuari, reforçar la transparència i garantir que els anuncis siguin reals, comptin amb el permís del propietari i compleixin la normativa vigent. “El manteniment és purament per millorar l’experiència de l’usuari”, remarquen.
Per la seva banda, Habitacio.ad es troba immersa en un procés de revisió més ampli que inclou la marca, la comunicació i l’estructura del portal. Aquest procés podria allargar-se aproximadament un mes, en funció dels ajustos necessaris. “Estem revisant el projecte perquè pugui encaixar correctament amb qualsevol marc normatiu present o futur”, expliquen, incidint que la seva voluntat és consolidar-se com una eina útil, clara i segura per a totes les parts implicades en el lloguer d’habitacions.
Ambdues plataformes, doncs, coincideixen a assenyalar que el seu paper no és intervenir en la negociació entre propietaris i llogaters ni fixar preus, sinó actuar com a intermediàries tecnològiques. L’objectiu comú és aportar estructura, transparència i confiança a un mercat que, fins ara, ha funcionat majoritàriament de manera dispersa.