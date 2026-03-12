Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Principal problema del país

L’USdA critica la ‘desintervenció progressiva’ i alerta que suposa una liberalització massiva del mercat

El sindicat considera que, amb aquesta reforma, l'Executiu "continua fomentant l’especulació", a qui també exigeix eleccions anticipades

Després que el Govern presentés ahir el projecte de llei per desintervenir progressivament els contractes de lloguer entre el 2027 i el 2030, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha mencionat mitjançant un comunicat que la reforma “ofereix una imatge incompleta del seu impacte real i evita destacar alguns dels seus efectes més importants sobre el mercat del lloguer”. Així, i recordant que al país hi ha aproximadament 25.000 contractes de lloguer, dels quals 20.000 són actualment prorrogats, assenyalen que, a la pràctica, significa que el 80% del mercat del lloguer quedarà liberalitzat en només quatre anys, “un fet que suposa una liberalització massiva del mercat”.

En aquest sentit, esmenten que la presentació de l’Executiu posa l’accent en increments anuals limitats del 3% al 6% més l’IPC, “però evita explicar que la mateixa llei permet increments molt més importants en molts casos”. També fan èmfasi en què el projecte preveu que, quan el lloguer estigui per sota del preu de l’habitatge assequible públic, el propietari pugui incrementar-lo fins aquest nivell en només tres anys. Posen d’exemple les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, on, apunten, aquest preu és aproximadament de 10,70 euros per metre quadrat, “la qual cosa significa que molts contractes antics amb lloguers baixos experimentaran increments molt importants en poc temps”.

“Molts contractes antics amb lloguers baixos experimentaran increments molt importants en poc temps” – USdA

“En lloguers baixos, els augments se situaran entre el 50% i més del 100%, si aquests contractes convergeixen cap al nivell del preu assequible”, destaquen. A més, indiquen que la reforma incorpora també una disposició que permet recuperar habitatges per destinar-los a treballadors amb residència al país des de fa dos anys o a personal qualificat amb contracte laboral amb permanència mínima de dos anys. Una mesura, consideren, que “facilitarà que alguns propietaris substitueixin llogaters actuals per altres amb més capacitat econòmica”.

“Quan el mercat es liberalitza i els preus augmenten, els propietaris tendeixen a buscar llogaters que puguin assumir aquests nous nivells de lloguer. En aquest context, un treballador amb ingressos regulars té més capacitat per assumir increments importants que un jubilat amb una pensió fixa”, afegeixen.

Contradiccions del Govern

Des de l’USdA consideren que la reforma presenta diverses contradiccions en el discurs del Govern: “D’una banda, es reconeix l’existència d’una greu crisi d’habitatge; de l’altra, s’impulsa una desintervenció progressiva del mercat que incrementarà encara més la pressió sobre els preus”. Al mateix temps, critiquen que mentre aquesta es presenta com una mesura per protegir els llogaters, “s’elimina el mecanisme que fins ara ha garantit la seva estabilitat: la pròrroga forçosa dels contractes”.

Transparència

Per aquest motiu, escriuen, la Unió Sindical considera “imprescindible” analitzar amb transparència els efectes reals de la reforma i revisar aquells elements que provocaran increments desproporcionats dels lloguers o situacions de vulnerabilitat residencial. “La reforma dels arrendaments provocarà pujades molt importants dels lloguers, liberalitzarà la major part del mercat i facilitarà la substitució de llogaters amb menys capacitat econòmica per altres que puguin assumir preus més elevats”, completen.

Tot plegat reiterant que, amb aquesta reforma, l’Executiu “continua fomentant l’especulació” i també exigint eleccions anticipades “per garantir un Govern capaç de defensar el dret a l’habitatge de tots els ciutadans”. “Al mateix temps, reclamem la creació d’un registre públic de propietat d’immobles, així com l’establiment de mecanismes de control de preus, índex de referència i protecció social real efectiva i no assistida, per impedir increments abruptes i garantir l’accés digne a l’habitatge per a tots”, finalitzen.

