Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Xavier Espot durant la presentació dels actes del 33è aniversari de la Constitució. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Defensa de la proposta de llei

Espot creu que els propietaris preferiran mantenir els llogaters perquè poden incrementar “el mateix” preu

El projecte de llei inicia ara el tràmit parlamentari i el Govern admet que pot incorporar modificacions durant el debat al Consell General

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat la proposta de llei per a la descongelació dels preus del lloguer i s’ha mostrat confiat que els propietaris no optaran majoritàriament per canviar de llogater. Espot considera que el sistema d’increments limitats previst a la norma farà que molts propietaris prefereixin mantenir l’arrendatari actual. “Si és un llogater responsable i pagador, com que li puc incrementar el mateix aquest llogater que un de nou que no conec, tindré tendència a quedar-me amb aquest llogater”, ha afirmat.

Segons el cap de Govern, el projecte busca trobar “un punt d’equilibri” entre la desintervenció del mercat del lloguer i l’estabilitat dels arrendataris. En aquest sentit, ha indicat que el text pretén que “com més llogaters possibles es puguin quedar al lloc on actualment estan vivint”. Espot ha remarcat que la proposta també aporta més certesa a les persones que viuen de lloguer, ja que “en funció de l’edat del seu contracte i del preu per metre quadrat” podran saber quan es pot produir una eventual rescissió del contracte.

“Si és un llogater responsable i pagador, com que li puc incrementar el mateix aquest llogater que un de nou que no conec, tindré tendència a quedar-me amb aquest llogater” – Xavier Espot

El cap de Govern ha assegurat que amb la presentació del projecte hi ha ara “menys incertesa de la que hi podia haver”, perquè s’ha definit un marc clar sobre la desintervenció progressiva dels contractes. Tot i això, ha recordat que el text encara haurà de passar pel tràmit parlamentari i que pot incorporar modificacions durant el debat. “Aquest projecte de llei pot patir alguna modificació per via d’esmenes, com és normal, perquè és un treball parlamentari que s’ha de respectar”, ha explicat.

Malgrat aquesta possibilitat, Espot ha indicat que el document ja s’ha treballat prèviament amb els grups parlamentaris de la majoria, fet que fa preveure “molt poques modificacions” durant la seva tramitació.

Entre les mesures incloses en la proposta, el Govern també ha fixat un límit a l’IPC que es podrà aplicar als increments del lloguer. Segons ha detallat Espot, s’ha establert que l’augment de la inflació que es pugui aplicar “serà com a màxim un 2,5% d’IPC”, de manera que encara que l’índex sigui superior “no es podrà incrementar més que aquest IPC”.

Finalment, el cap de Govern ha reconegut que hi pot haver discrepàncies amb el contingut de la proposta i ha defensat el dret a la protesta. “La manifestació és un dret absolutament legítim, tothom té dret a expressar la seva opinió”, ha afirmat. Tot i això, ha assenyalat que el Govern considera més constructiu que les aportacions es facin també a través de propostes concretes durant la tramitació del projecte de llei, i ha recordat que ja s’han incorporat algunes observacions formulades per la Coordinadora per l’Habitatge.

La descongelació permetrà increments d’entre l’1 i el 6% més l’IPC, amb càlculs de només un 2,5% d’inflació

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Espot defensa que moure les eleccions uns mesos “no és un avançament” tot i que apunta a esgotar la legislatura
Casal assegura que els ajustos fets a la línia L7 d’Ordino responen a peticions ciutadanes i no afecten l’L3 ni l’L4
L’Executiu obre fins al 4 de maig el termini perquè les empreses demananin els ajuts pel tall de l’RN-20

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
La descongelació permetrà increments d’entre l’1 i el 6% més l’IPC, amb càlculs de només un 2,5% d’inflació
  • Societat
Estudiants de segona ensenyança alerten que el grup de WhatsApp amb pornografia “fa mal a la salut mental”
  • Societat, Tribunals
Condemnat un turista francès a quatre anys de presó per la violació d’una jove en una discoteca d’Andorra la Vella
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Cortesao celebra l’entesa amb l’Executiu per impulsar el projecte de la residència d’estudiants a Sant Julià de Lòria
  • Parròquies
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu