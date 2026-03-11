Espot creu que els propietaris preferiran mantenir els llogaters perquè poden incrementar “el mateix” preu

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat la proposta de llei per a la descongelació dels preus del lloguer i s’ha mostrat confiat que els propietaris no optaran majoritàriament per canviar de llogater. Espot considera que el sistema d’increments limitats previst a la norma farà que molts propietaris prefereixin mantenir l’arrendatari actual. “Si és un llogater responsable i pagador, com que li puc incrementar el mateix aquest llogater que un de nou que no conec, tindré tendència a quedar-me amb aquest llogater”, ha afirmat.
Segons el cap de Govern, el projecte busca trobar “un punt d’equilibri” entre la desintervenció del mercat del lloguer i l’estabilitat dels arrendataris. En aquest sentit, ha indicat que el text pretén que “com més llogaters possibles es puguin quedar al lloc on actualment estan vivint”. Espot ha remarcat que la proposta també aporta més certesa a les persones que viuen de lloguer, ja que “en funció de l’edat del seu contracte i del preu per metre quadrat” podran saber quan es pot produir una eventual rescissió del contracte.
“Si és un llogater responsable i pagador, com que li puc incrementar el mateix aquest llogater que un de nou que no conec, tindré tendència a quedar-me amb aquest llogater” – Xavier Espot
El cap de Govern ha assegurat que amb la presentació del projecte hi ha ara “menys incertesa de la que hi podia haver”, perquè s’ha definit un marc clar sobre la desintervenció progressiva dels contractes. Tot i això, ha recordat que el text encara haurà de passar pel tràmit parlamentari i que pot incorporar modificacions durant el debat. “Aquest projecte de llei pot patir alguna modificació per via d’esmenes, com és normal, perquè és un treball parlamentari que s’ha de respectar”, ha explicat.
Malgrat aquesta possibilitat, Espot ha indicat que el document ja s’ha treballat prèviament amb els grups parlamentaris de la majoria, fet que fa preveure “molt poques modificacions” durant la seva tramitació.
Entre les mesures incloses en la proposta, el Govern també ha fixat un límit a l’IPC que es podrà aplicar als increments del lloguer. Segons ha detallat Espot, s’ha establert que l’augment de la inflació que es pugui aplicar “serà com a màxim un 2,5% d’IPC”, de manera que encara que l’índex sigui superior “no es podrà incrementar més que aquest IPC”.
Finalment, el cap de Govern ha reconegut que hi pot haver discrepàncies amb el contingut de la proposta i ha defensat el dret a la protesta. “La manifestació és un dret absolutament legítim, tothom té dret a expressar la seva opinió”, ha afirmat. Tot i això, ha assenyalat que el Govern considera més constructiu que les aportacions es facin també a través de propostes concretes durant la tramitació del projecte de llei, i ha recordat que ja s’han incorporat algunes observacions formulades per la Coordinadora per l’Habitatge.