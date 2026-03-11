La descongelació permetrà increments d’entre l’1 i el 6% més l’IPC, amb càlculs de només un 2,5% d’inflació

El Govern ha presentat el projecte de llei per desintervenir progressivament els contractes de lloguer entre el 2027 i el 2030. La proposta manté increments anuals addicionals d’entre l’1% i el 6% segons el preu del metre quadrat dels habitatges, als quals s’hi suma l’evolució de l’IPC. En els exemples pràctics inclosos al text, l’Executiu ha utilitzat una variació fixa de l’IPC del 2,5%.
La proposta fixa un màxim de suma del 2,5% de l’IPC durant els quatre anys que durarà la descongelació. Tanmateix, cal recordar que l’evolució real que ha tingut l’IPC al país ha estat molt més variable: en els darrers dotze anys ha oscil·lat entre el 0,3% en els períodes més baixos i el 7,4% en els més elevats, especialment en els anys posteriors a la pandèmia.
En els exemples que inclou el projecte de llei, el Govern calcula les pujades amb una inflació del 2,5%. Un dels casos plantejats és el d’un pis de 70 metres quadrats amb un preu de 7,5 euros per metre quadrat, i un altre d’un habitatge de 90 metres quadrats amb un lloguer de 10 euros per metre quadrat. En tots dos casos, la pujada resultant és moderada perquè només s’hi aplica aquesta variació d’IPC del 2,5%.
Augments segons el preu del metre quadrat
El sistema proposat estableix increments màxims anuals que combinen la variació de l’IPC amb un percentatge addicional segons el preu per metre quadrat del contracte.
Els habitatges amb rendes més baixes podran aplicar increments més elevats durant el període transitori. Així, els contractes amb un preu inferior als 7 euros per metre quadrat podran augmentar fins a un 6%, més l’IPC marcat en aquell moment. En el tram d’entre 7 i 8 euros per metre quadrat l’increment serà de un 5%, més l’IPC, mentre que entre 8 i 9 euros serà de un 4% (+ IPC). I aixñi, succesivament, els percentatges continuen reduint-se progressivament fins a arribar a un 1%, més l’IPC en els contractes amb rendes més pròximes al mercat.
Descongelació progressiva fins al 2030
La desintervenció dels contractes es farà de manera gradual al llarg de quatre anys, segons l’antiguitat i el preu dels lloguers.
Els primers a descongelar-se seran els contractes signats el 2012, que quedaran alliberats a partir del 2027 amb un preu de referència de 6 euros per metre quadrat. El 2028 es descongelaran els contractes signats entre el 2013 i el 2015 amb un preu de 7 euros per metre quadrat.
El 2029 serà el torn dels contractes signats entre el 2016 i el 2018, amb un preu de referència de 8 euros per metre quadrat. Finalment, els contractes signats entre el 2019 i el 2021 deixaran d’estar intervinguts el 2030 i ja no tindran topall de preu per metre quadrat.
Això si, el projecte de llei permet que, un cop un contracte quedi alliberat, el propietari podrà renovar-lo o canviar de llogater. L’única condició serà comunicar la decisió amb sis mesos d’antelació, tres mesos més del que estableix la legislació actual.
Tanmateix, el projecte, aprovat pel Consell de ministres per iniciar el tràmit parlamentari, intenta posar fi a la pròrroga forçosa vigent des del 2019 que afecta prop de 20.000 contractes de lloguer. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha afirmat que el text vol crear “un escenari estable, previsible i equilibrat” i que el procés progressiu “pretén evitar tensions sobre les famílies i alhora retornar progressivament la normalitat al mercat del lloguer”.
El Govern defensa que el sistema d’increments progressius busca evitar pujades sobtades. Marsol ha assenyalat que el mecanisme està pensat per impedir “un efecte de xoc en el mercat” quan desaparegui la pròrroga forçosa i per afavorir la continuïtat dels llogaters durant el període de transició.
-Pendent d’ampliació-