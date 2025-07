Resposta al CDNA

Nogués es defensa davant les crítiques dels dietistes: “Ens regim per les nostres normes, respectant les del país”

L'entitat denuncia un possible cas d’intrusisme professional a l’FC Andorra per l'arribada al país d'un suposat nutricionista no col·legiat

L’FC Andorra ha trencat el seu silenci i ha donat la seva versió dels fets després de la polèmica generada per les crítiques del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes d’Andorra (CDNA), el qual acusa el club de permetre que un professional sense les acreditacions requerides exerceixi funcions pròpies. I és que cal recordar que l’entitat ha denunciat que un dels membres de l’‘staff’ tècnic tricolor vinculat a l’entrenador Ibai Gómez, estaria exercint funcions com a nutricionista sense disposar ni del grau universitari oficial ni de la col·legiació sanitària, requisits obligatoris segons la normativa andorrana. El col·legi ha fet arribar una carta certificada al club exigint la regularització de la situació en un termini de set dies, alertant que es podrien derivar conseqüències administratives i fins i tot penals per un possible delicte d’intrusisme professional.

El director esportiu del club, Jaume Nogués, ha aprofitat la presentació del nou entrenador per trencar el silenci institucional i respondre a la controvèrsia, així com defensar l’actuació de l’entitat tricolor. “El que havíem de dir ja els hi hem transmès a través dels nostres advocats. Crec que al final les coses les hem fet bé, no puc dir res més”, ha afirmat. A més, Nogués també ha volgut remarcar que el club actua “dins del marc legal i respectant la normativa vigent”, i ha defensat que com a institució privada tenen dret a organitzar-se segons els seus criteris, sempre que compleixin la legalitat andorrana: “Som una institució privada i ens regim per les nostres normes, respectant les que té el país, però crec que no estem fent res que no poguem fer”.

Tot i aquesta defensa, la versió del club contrasta amb les acusacions fermes del CDNA, el qual afirma haver verificat que el suposat membre de l’‘staff’ no consta com a col·legiat ni a Andorra ni a Espanya, ni disposa d’un títol universitari que l’habiliti legalment per exercir com a dietista-nutricionista. Segons fonts del col·legi, el professional només disposaria d’un títol de tècnic superior en dietètica, el qual no és suficient per exercir en l’àmbit sanitari, ni per inscriure’s al registre del Ministeri de Salut.

A més, segons va poder saber EL PERIÒDIC, l’anterior responsable de la nutrició del primer equip hauria rebut una proposta per continuar al club amb un rol diferent, sota la direcció del nou professional. Aquesta persona hauria declinat l’oferta per motius ètics, en considerar que es vulneraven criteris professionals bàsics. Un fet que ha estat interpretat com un intent de reconvertir internament les responsabilitats per evitar conflictes legals, una acció que el col·legi considera igualment irregular.