Possible intrusisme laboral

L’FC Andorra hauria intentat renovar el nutricionista de l’equip amb un càrrec diferent

Davant d’aquesta situació, aquest mitjà ha pogut saber que l’antic membre de l’’staff’ hauria decidit no acceptar la proposta per qüestions ètiques

El Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes d’Andorra (CDNA) ha alertat recentment d’un possible cas d’intrusisme professional dins l’FC Andorra, després de detectar indicis que el club podria haver incorporat un suposat nutricionista sense titulació ni col·legiació sanitària. Ara, segons ha pogut saber el PERIÒDIC, la persona fins ara responsable de la nutrició del primer equip hauria rebut una oferta de renovació per continuar al club en un càrrec diferent del de primer nutricionista, una oferta que segons una font propera “èticament” no podia acceptar i en la qual anava a estar sota la direcció d’un nou responsable que, segons el CDNA i fonts properes al mitjà, no disposaria de la titulació oficial necessària per exercir com a dietista-nutricionista. Davant d’aquesta situació, aquest mitjà ha pogut saber que l’antic membre de l’’staff’ hauria decidit no acceptar la proposta.

En canvi, el nou integrant de l’equip tècnic hauria arribat vinculat a l’entrenador, Ibai Gómez, però sense constar –sempre segons fonts coneixedores– com a professional titulat ni inscrit al registre sanitari. Aquest extrem coincidiria amb les preocupacions expressades pel CDNA i per l’Associació de Dietistes-Nutricionistes d’Equips de Futbol Espanyols, que recentment han emès comunicats alertant sobre la proliferació de casos d’intrusisme en l’àmbit de l’esport professional.

Les mateixes fonts subratllen que la nutrició esportiva no pot ser tractada com un àmbit menor dins d’un club de futbol d’alt nivell, ja que aquesta figura sanitària és clau i no només responsable de l’alimentació, sinó també de la prevenció de lesions i la gestió energètica dels jugadors, apunten.

Tot plegat obre interrogants sobre els criteris que segueixen alguns clubs per escollir perfils tècnics en àrees mèdiques o sanitàries, i reforça la crida del CDNA a garantir que qualsevol activitat relacionada amb la salut es dugui a terme exclusivament per professionals autoritzats. Pre la seva part, des del Col·legi es recorda que per exercir legalment a Andorra cal acreditar una “titulació universitària oficial, estar col·legiat i disposar del registre sanitari pertinent”. Finalment, cal esmentar que Govern va manifestar ahir en declaracions durant la sessió posterior al Consell de Ministres que no fins ara no ha rebut “cap denuncia formal” envers el tema.