Els dietistes exigeixen explicacions i posen en dubte la legalitat de l’accés del suposat nutricionista al club tricolor

El CDNA dona set dies per regularitzar la situació i adverteix que Daniel Soriano no consta ni com a graduat ni com a col·legiat a cap territori

El Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes d’Andorra (CDNA) ha denunciat que un professional vinculat al Futbol Club Andorra estaria exercint com a dietista-nutricionista esportiu sense disposar de la titulació universitària oficial ni de la col·legiació activa, requisits obligatoris per la normativa andorrana. El cas, que ha saltat als mitjans d’Andorra i Espanya, ha obligat el CDNA a enviar una carta certificada al club i traslladar la qüestió al Ministeri de Salut.

Fonts properes a la junta del col·legi expliquen a EL PERIÒDIC que el cas va arribar a la seva atenció inicialment a través d’un comunicat emès pel Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas d’Espanya i per l’Associació de Dietistes-Nutricionistes d’Equips de Futbol, alertant de possibles irregularitats. Posteriorment, diversos mitjans de comunicació van anunciar la incorporació d’un “nou nutricionista” a l’equip tricolor, Daniel Soriano, qui forma part de l’equip tècnic que acompanya Ibai Gómez en la seva arribada al país. “Nosaltres, al col·legi, som nutricionistes col·legiats i no hem tingut cap alta d’aquesta persona ni cap nou col·legiat que coincideixi amb aquest nom”, detallen.

Les mateixes fonts concreten que el professional en qüestió només posseeix, suposadament, un títol de tècnic superior en dietètica i nutrició humana, una formació de cicle formatiu de grau superior, però que aquesta titulació no l’habilita legalment per exercir la professió de dietista-nutricionista ni per inscriure’s al CDNA. “Amb tècnic superior no pots estar col·legiat i, per tant, no pot exercir com a nutricionista en aquest país”, afirmen. En aquest sentit, el col·legi ha comprovat a través dels col·legis oficials espanyols —inclòs el del País Basc— que Soriano no consta com a col·legiat tampoc a Espanya, ni ha presentat cap grau universitari recent que pogués justificar una propera alta.

Els membres del CDNA apunten que la Llei 39/2022, vigent des del desembre de 2022, regula estrictament que l’exercici d’una professió sanitària com la de dietista-nutricionista sense titulació ni col·legiació és il·legal i pot comportar sancions administratives i penals. “L’exercici de funcions pròpies d’una professió titulada, sense la titulació acadèmica ni la col·legiació corresponent, pot comportar sancions per societats administratives i penals”, alerten.

Davant d’aquesta situació, el CDNA ha remès aquest dimecres una carta certificada a l’FC Andorra, donant un termini de set dies per posar en ordre la situació o presentar una resposta formal. En la carta, a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, es requereix el cessament immediat de Soriano i s’adverteix al club que podria estar desenvolupant “activitats pròpies dels professionals titulats i col·legiats en dietètica i nutrició sense disposar de les autoritzacions pertinents (titulació, inscripció al col·legi professional i registre sanitari), fet que podria suposar una infracció del marc legal vigent i, eventualment, constituir un delicte d’intrusisme professional”.

En la mateixa carta, el col·legi explica que si no es rep resposta o si persisteix l’activitat, es traslladarà el cas a les autoritats sanitàries i/o judicials per garantir la protecció de la salut pública i el compliment de la regulació professional. També recorden que, com a professió sanitària, qualsevol persona que vulgui exercir legalment a Andorra ha de passar un procés d’acreditació que comença per la col·legiació i continua amb una validació per part del Ministeri de Salut. En aquest cas, aquest procediment no s’ha iniciat.

Sobre la possible forma d’accés de Soriano al país, des del CDNA especulen que podria haver estat donat d’alta com a autònom mitjançant la via de “professió liberal”, però això no comporta cap reconeixement sanitari ni li permet exercir com a nutricionista. “No sabem com ha entrat legalment. Però no pot exercir perquè no ha estat col·legiat ni ha iniciat l’acreditació sanitària”, asseguren. A més, apuntalen que aquest no és el primer cas d’intrusisme al país, però sí el més mediàtic. Sospiten que hi ha hagut situacions anteriors, tant en aquest club com en d’altres, tot i que sense tanta repercussió. “Si aquest cas no hagués estat tan visible, hauríem actuat igual, però potser sense tant ressò. El problema és que pot generar un precedent greu i donar la idea errònia que es pot exercir sense complir els requisits legals”, apunten.

Les conseqüències d’exercir sense titulació ni col·legiació són greus, segons el CDNA. “Si aquesta persona provoca un dany a un esportista i desapareix, no hi ha cap responsabilitat legal ni recurs per a la víctima”, alerten. Aquest risc s’accentua per la importància del rol del dietista-nutricionista esportiu, el qual intervé en la prevenció i recuperació de lesions, la gestió energètica i el manteniment de la salut general dels esportistes, i pot influir directament en la seva carrera professional. El col·legi recorda que qualsevol errada en la nutrició d’un esportista pot comprometre la seva salut i trajectòria.

També recorden que l’intrusisme és una problemàtica creixent vinculada a sectors com el fitness, la salut alternativa, el coaching o la medicina integrativa, en què persones no qualificades ofereixen serveis relacionats amb la nutrició sense tenir la formació reglada ni la col·legiació obligatòria. “Aquesta situació representa un risc per a la salut pública i desvirtua la professió”, adverteixen. En aquest sentit, remarquen que a diferència d’Espanya —on encara hi ha buits legals—, a Andorra la normativa és clara i estricta: “Aquí la col·legiació és obligatòria, la qual cosa garanteix una millor regulació i control de la professió”, afirmen.

Sobre la possible resposta del club, des del col·legi confien que es podrà reconduir la situació a través del diàleg. “La millor solució seria que el club contactés amb el col·legi per regularitzar la situació. Per exemple, podrien contractar un dietista-nutricionista col·legiat que assumís la responsabilitat de la nutrició de l’equip, i que aquest professional treballés conjuntament amb Soriano en tasques complementàries, sempre dins dels límits legals”, proposen. En qualsevol cas, insisteixen que la via legal és clara: per exercir com a nutricionista, cal estar col·legiat i tenir el grau universitari corresponent. “Si no compleix aquests requisits, no pot exercir ni a Andorra ni a Espanya”, conclouen.