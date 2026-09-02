L’Executiu manté l’aposta pel parc públic de lloguer tot i els pisos sense adjudicar: «Ha vingut per quedar-se»

Aposta ferma de l’ens governamental pel parc públic d’habitatge malgrat que una part dels pisos de les darreres promocions, com els de Borda Nova I, hagin quedat sense adjudicar. Així ho ha defensat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha remarcat el caràcter ‘estructural’ d’una política que l’Executiu vol mantenir a llarg termini. «El parc públic ha vingut per quedar-se. És una estratègia a llarg termini de solució a una problemàtica que afecta el conjunt de la ciutadania», ha asseverat el portaveu governamental.
En aquest sentit, Casal ha recordat que el parc públic s’ha anat ampliant progressivament amb les diferents promocions que s’han posat a disposició de la ciutadania, remarcant que «es va treure la primera convocatòria de Borda Nova i Font de Ferro, així com altres blocs residencials com el d’Arinsal». Un creixement, doncs, que tot fa preveure que es continuarà ‘nodrint’ pròximament amb noves convocatòries i amb la incorporació de més habitatges (els següents seran els d’Ordino), tot i que la primera convocatòria de Borda Nova I, precisament, deixés sense adjudicar uns 18 pisos de dues habitacions.
Sobre aquesta situació, i tal com ja va argumentar la titular d’Habitatge, Conxita Marsol, ara fa uns dies, Casal ho ha desvinculat d’un possible problema en el funcionament de la normativa: «No és per una disfunció del reglament, era perquè hi havia un perfil de sol·licitant diferent de la tipologia», ha insistit, tot recordant que «els pisos de dues habitacions estan reservats de forma prioritària a famílies monoparentals». «Hem de garantir la bona convivència de les famílies», ha afegit el ministre portaveu durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Tanmateix, i tot i aquesta defensa ferma, l’ens governamental no descarta introduir nous ajustos al reglament si aquests permeten ampliar l’accés als habitatges, ja que, segons ha volgut posar en valor Casal, «Govern sempre ha dit que està obert a replantejar el reglament. Hem demostrat que ho podem canviar perquè ho hem fet en el passat». En aquesta línia, el portaveu de l’Executiu ha afirmat que «si podem afavorir més gent puntualitzant algun punt del reglament, ho farem», si bé no ha pogut concretar quantes persones continuen inscrites al registre de sol·licitants: «Segurament no estem parlant d’una situació d’un gran nombre de sol·licitants sense habitatge».
Finalment, el ministre portaveu ha avançat que «molt properament» s’obrirà una segona convocatòria de Borda Nova I i també dels immobles situats a Font de Ferro, a prop de la rotonda d’Aixovall. Com s’ha esmentat, i ja posteriorment, el parc públic de lloguer assequible continuarà incorporant nous pisos, entre els quals Casal ha situat els d’Ordino com els més probables: «Se seguirà nodrint el parc públic amb els següents pisos que s’obriran, que segurament seran els d’Ordino», ha conclòs el portaveu governamental.