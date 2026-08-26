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  • L'interior d'un dels pisos de Borda I. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Parc públic d'habitatge

L’INH adjudica 26 dels 44 pisos de Borda Nova I amb rendes mensuals que oscil·len entre els 425 i els 1.008 euros

Segons apunten, tres dels habitatges adaptats han quedat deserts perquè no hi ha cap unitat familiar al Registre que compleixi els actuals requisits

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha fet pública aquest dimecres al BOPA la llista definitiva de les 26 persones adjudicatàries dels habitatges de preu assequible de Borda Nova I, corresponent a l’oferta pública aprovada per l’organisme i publicada el passat 20 de juliol. L’edifici, situat a Andorra la Vella, disposa d’un total de 44 habitatges, dels quals 15 són d’una habitació, 23 de dues i sis de tres, segons el conveni de cessió publicat el passat mes de juliol.

En aquest sentit, les rendes assequibles assignades als adjudicataris oscil·len entre els 425,85 i els 1.008,08 euros mensuals. Concretament, l’import més baix correspon a una renda de 425,85 euros, mentre que el més elevat supera lleugerament els 1.000 euros. A més, la resolució publicada al BOPA constata que tres dels habitatges adaptats han quedat deserts. Es tracta dels immobles situats a la planta baixa, portes A, B i D, pels quals no s’ha trobat al Registre «cap unitat familiar que compleixi els requisits per a la tipologia d’aquests habitatges». D’aquesta manera, no s’ha pogut efectuar la participació i posterior adjudicació d’aquests tres pisos.

Les rendes adjudicades se situen entre els 425,85 i els 1.008,08 euros, mentre que no hi ha cap suplent per cobrir possibles renúncies als pisos de dues habitacions

Pel que fa a possibles renúncies, hi ha quatre persones suplents per als habitatges d’una habitació, amb rendes provisionals que oscil·len entre els 412,10 i els 497,98 euros. Per contra, no hi ha cap suplent per als habitatges de dues habitacions, mentre que per als de tres n’hi ha dos, amb rendes provisionals de 431,77 i 480,15 euros. Val a dir que les 26 persones adjudicatàries seran convocades en el termini d’un mes des de la publicació de l’adjudicació per subscriure el contracte de cessió administrativa d’ús de l’habitatge públic.

La convocatòria determinarà el dia i l’hora de la signatura, la renda corresponent i la necessitat d’aportar la liquidació associada al dipòsit de la fiança. La manca de signatura dins del termini establert comportarà la renúncia immediata a l’adjudicació. En cas que entre les persones participants hi hagi víctimes de violència de gènere, aquestes queden excloses de la publicació i la notificació es fa individualment.

L’Executiu confia superar els 600 pisos de parc públic al final de la legislatura mentre l’INH ja n’ha adjudicat 165

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