Escalé afronta el 2027 amb l’objectiu de liderar un canvi polític: «El nostre objectiu és poder guanyar les eleccions»

L’elecció de Cerni Escalé com a candidat de Concòrdia a cap de Govern obre una nova etapa per a la formació de cara a les eleccions generals del 2027, amb la mirada posada tant en la preparació del projecte electoral com en la configuració de les candidatures. En declaracions a aquesta casa després de ser escollit per unanimitat per l’assemblea del partit, Escalé admet que la designació suposa un canvi, tot i que no deixarà de costat l’activitat parlamentària: «No ens oblidarem de la feina al Consell General, seguirem donant-li la nostra atenció, però al mateix temps hem de centrar els esforços en la proposta política per als pròxims quatre anys».
Una proposta que, segons el propi Escalé, ha d’anar més enllà d’una legislatura, «amb una mirada llarga per a Andorra», i que Concòrdia vol plantejar «no solament com un programa electoral, sinó com un pla de govern». En aquest sentit, el candidat a cap de Govern reconeix també haver-se sentit «molt recolzat per la gent del partit» després de la votació d’aquest dilluns, de la qual van formar-hi part, aproximadament, una setantena d’afiliats al partit. «Poder encapçalar un grup que encara un projecte en el qual creus i, a més, amb bona entesa, és bonic. És un moment bonic, la veritat», ha apuntat.
«Veure que hi ha confiança, que el partit creix, que tenim cada vegada més persones amb responsabilitats polítiques sobre el territori, als comuns… tot això va enfortint el projecte» – Cerni Escalé
Qüestionat, doncs, pel canvi respecte als comicis del 2023, Escalé ho ‘resumeix’ en la pròpia evolució viscuda per Concòrdia durant aquesta legislatura. «A les darreres eleccions nosaltres érem una força que s’havia acabat de constituir i el nostre objectiu era tenir presència a totes les institucions», recorda, situant ara el llistó molt més amunt: «L’objectiu ja no és tenir presència a totes les institucions. El nostre objectiu a les pròximes eleccions és guanyar-les». «Veure que hi ha confiança, que el partit creix, que tenim cada vegada més persones amb responsabilitats polítiques sobre el territori, als comuns… tot això va enfortint el projecte», afegeix el líder de l’oposició, qui considera que, d’alguna manera, «la continuïtat del lideratge és més fàcil en aquestes ocasions».
«Jo crec que la nostra missió no ha de ser perseguir els càrrecs; la nostra missió ha de ser poder ocupar els càrrecs per canviar les coses», defensa Escalé en ser qüestionat també per la decisió de tornar a encapçalar la candidatura. I és que, tot i que presentar-se novament era una de les possibilitats, la decisió no l’havia donat realment per tancada: «Jo sempre havia tingut clar que donaria suport a les pròximes eleccions al meu grup de la manera que millor fos possible», explica, deixant clar així que, per part seva, estava obert a diferents escenaris: «Si haguéssim vist que dins del partit teníem una millor possibilitat, jo hauria estat el primer a donar-li suport», ja que, a parer seu, «el projecte passa per damunt de qualsevol persona».
«Jo crec que la nostra missió no ha de ser perseguir els càrrecs; ha de ser poder ocupar els càrrecs per canviar les coses […] El projecte passa per damunt de qualsevol persona» – Cerni Escalé
Altrament, i com també es va apuntar ahir, el programa electoral ja es troba en una fase avançada, amb un primer redactat de l’executiva pràcticament enllestit en la majoria dels àmbits temàtics. El següent pas, doncs, serà traslladar-lo a l’assemblea i sotmetre les diferents propostes al contrast amb especialistes: «Anirem a tenir un punt de contrast amb experts de cada sector i, després, es farà públic el programa electoral», indica Escalé, qui assegura que «anem a bon ritme». De manera paral·lela, el candidat també haurà de començar a donar forma a la candidatura nacional, amb l’objectiu de «presentar a l’assemblea una proposta que després ha de validar».
L’habitatge serà un dels principals eixos de la proposta, tot i que Escalé defensa que no es pot desvincular del model de creixement que ha seguit el país: «Per a nosaltres, en el fons, el problema de l’habitatge és una conseqüència d’altres decisions polítiques», assenyala, vinculant-lo tant al ritme de creixement de la població com al tipus d’inversió que s’ha afavorit durant els darrers anys. En aquest sentit, considera que Andorra ha prioritzat «la inversió més fàcil i no la inversió de més qualitat» i sosté que només una part molt reduïda de la inversió estrangera rebuda ha contribuït a diversificar l’economia: «Prioritzar la inversió de qualitat, que faci pujar la qualitat de vida dels ciutadans, ha de ser el centre sobre el qual pivoti el programa polític», afegeix Escalé.
L’altra cara de la moneda d’aquest programa electoral serà l’Acord d’associació amb la Unió Europea, un tema que Concòrdia assegura que mantindrà sobre la taula durant els pròxims mesos. «Nosaltres hauríem fet el referèndum al principi del procés. A l’inici vam demanar aturar el procés quan s’acabés la negociació. Ara ja fa un any que cal votar i cal votar al més aviat possible. No entenem que el Govern signi l’acord sense abans haver-lo sotmès a la voluntat dels ciutadans andorrans», apunta Escalé, qui considera equivocat l’ordre plantejat, en què primer es produiria la signatura amb els estats membres de la Unió Europea i, posteriorment, intervindrien les institucions europees abans que ho fessin els electors andorrans: «Pensem que és equivocat», es lamenta.
«Prioritzar la inversió de qualitat, que faci pujar la qualitat de vida dels ciutadans del nostre país, ha de ser el centre sobre el qual pivoti el programa polític» – Cerni Escalé
En paral·lel al programa, Concòrdia també es troba treballant ja en l’estratègia electoral, diferenciant la candidatura nacional de les territorials. «A la nacional ja hem votat per una candidatura única de Concòrdia. A les territorials presentarem candidatures com a part d’un bloc progressista molt ancorat al territori, però amb una visió nacional conjunta», avança Escalé, qui explica que la proposta passa, ara per ara, per acordar una trentena de punts que serveixin per estructurar l’acció de Govern i les decisions legislatives durant els quatre anys següents. Llavors, a partir d’aquesta base, és quan s’hauran de configurar les llistes amb persones que comparteixin aquestes orientacions i aportin aquesta part més de «proximitat i competència».
«Pensem que les forces nacionals aquí no han de ser les protagonistes, que el protagonisme ha de ser més local, i hem parlat amb moltes formacions. Estem en converses avançades i la conformació d’aquest bloc sembla bastant clara a dia d’avui», assegura el candidat a cap de Govern, qui també deixa clar que, tot i que Concòrdia disposaria de prou implantació per concórrer en solitari arreu del país, no és una possibilitat que prioritzin: «Entenem que el sistema electoral, on un punt de diferència decanta la balança, porta a una aposta conjunta». Així i tot, els possibles pactes no es limiten només al període anterior als comicis, ja que, en ser qüestionat sobre què faria el partit si necessités suport per formar Govern, Escalé ho torna a deixar clar: «Estem disposats a negociar i pactar».
«No pactarem amb forces polítiques amb les visions que ens han portat al punt en què ens trobem ara mateix a nivell de país», remarca, diferenciant de nou aquests eventuals acords de Govern dels pactes puntuals que es puguin assolir al Consell General: «Hi ha d’haver molts acords per moltes lleis i hem de pensar en el país en la seva globalitat». Així, i sobre les possibles aliances que hi ha sobre la taula, Escalé apunta que «no hi ha d’haver unes eleccions que portin necessàriament a un pacte de Govern. El més important, jo penso, és pactar si és per aplicar les nostres idees», tot destacant que aquesta disposició es pot estendre a diferents formacions sempre que existeixi una coincidència sobre l’orientació del futur Executiu. «Pactar si és per aplicar les nostres idees i el nostre projecte de país, ho veiem possible», afegeix.
«Estem disposats a negociar i pactar […] No pactarem amb forces polítiques amb les visions que ens han portat al punt en què ens trobem ara mateix a nivell de país» – Cerni Escalé
Així i tot, la configuració de la candidatura nacional encara no està tancada i Escalé assegura que el partit no té intenció de precipitar la decisió sobre els noms que ocuparan els primers llocs. «Ho pensarem sense pressa. Queden encara uns quants mesos, però sí que comptarem amb bona part de les persones que ens han acompanyat fins ara», continua, posant sobre la taula el nom de Núria Segués, copresidenta del partit i vicepresidenta del grup parlamentari: «La Núria, evidentment, ha de formar part de la proposta política nacional». «Estem acabant de definir-ho, però hi haurà una àmplia presència de militants dins d’aquestes candidatures i també alguns independents», sota la voluntat, així, de combinar la renovació amb trajectòries més consolidades.
«Tenim molt de renovació, però hem de trobar també puntals d’experiència. És aquesta combinació la que reforça el projecte polític», esmenta Escalé, qui considera que els darrers quatre anys han permès a Concòrdia guanyar experiència en les diferents institucions. Tanmateix, sí que considera necessari ampliar els perfils que integraran el projecte: «S’ha de fer un pas més enllà i comptarem també amb persones que tenen experiència consolidada anterior. Estic segur que farem una candidatura equilibrada». En canvi, qui acabi encapçalant les altres llistes no modificarà l’estratègia electoral de la formació; i és que, en ser preguntat directament per la candidatura de Demòcrates, Escalé ho torna a tenir clar: «L’important no és contra qui competim, sinó allò que defensem».