El foc queda concentrat als blocs 1 i 4 de la Querola mentre els Bombers assoleixen preservar els tres inferiors

L’incendi de la Querola, a hores d’ara, continua actiu en alguns punts, tal com ha afirmat el director del cos de Bombers, Juanjo Barrios: «Ara el foc es concentra en dos edificis, ja no en la part on havia començat, sinó que es troba en els extrems, i la part interna, com a mínim, hauria d’estar controlada». Aquests blocs on encara hi ha foc concentrat són els anomenats Q1 i Q4. Pel que fa als blocs del costat d’Ordino, Barrios ha assegurat que «estan resguardats de l’incendi i no pateixen afectacions pel foc».
Així, des del cos de Bombers han apuntat que el foc es propaga per l’interior a través de les galeries dels edificis, la qual cosa complica les tasques d’extinció, tot i que els efectius sí que han pogut accedir a l’interior per fer tasques de reconeixement: «Hem fet un reconeixement als edificis Q5, Q6 i Q7, que són els tres blocs que queden a la part inferior, i ara ens disposem a evacuar, a extreure d’uns boxes uns cotxes de col·lecció per evitar riscos». D’aquests tres, el Q6 i Q7 es mantenen en bones condicions, mentre que el Q5 presenta afectacions parcials i s’esforcen per mantenir-los.
«Ara el foc es concentra en dos edificis, ja no en la part on havia començat, sinó que es troba en els extrems, i la part interna, com a mínim, hauria d’estar controlada» – Juanjo Barrios
En aquest sentit, es preveu que les tasques d’extinció durin encara tota la tarda, amb Bombers muntant una guàrdia de personal durant la nit per «garantir que no hi hagi un foc extern que pugui evolucionar a dintre de l’estructura». A més, les 15 dotacions que hi eren aquest matí continuen treballant i preveuen un possible apuntalament en alguna de les zones. «Hi havia molta fusta, hi ha molta runa acumulada, molta fusta acumulada. S’haurà d’esperar que es refredi, s’haurà de remenar, potser s’haurà de fer algun apuntalament en alguna zona en concret, i esperarem també els enginyers, que segurament, si tot va bé, demà podrien intervenir per fer una valoració de l’estructura i Indústria«, ha declarat Barrios.