Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Vista de dron de l'estat en què ha quedat la Querola. | Policia d'Andorra
Sergi Gil Bosch
L'incendi continua actiu

El foc queda concentrat als blocs 1 i 4 de la Querola mentre els Bombers assoleixen preservar els tres inferiors

Els blocs 6 i 7 es mantenen en bones condicions, i el 5 amb algunes afectacions parcials, mentre els efectius preparen una guàrdia durant tota la nit

L’incendi de la Querola, a hores d’ara, continua actiu en alguns punts, tal com ha afirmat el director del cos de Bombers, Juanjo Barrios: «Ara el foc es concentra en dos edificis, ja no en la part on havia començat, sinó que es troba en els extrems, i la part interna, com a mínim, hauria d’estar controlada». Aquests blocs on encara hi ha foc concentrat són els anomenats Q1 i Q4. Pel que fa als blocs del costat d’Ordino, Barrios ha assegurat que «estan resguardats de l’incendi i no pateixen afectacions pel foc».

Així, des del cos de Bombers han apuntat que el foc es propaga per l’interior a través de les galeries dels edificis, la qual cosa complica les tasques d’extinció, tot i que els efectius sí que han pogut accedir a l’interior per fer tasques de reconeixement: «Hem fet un reconeixement als edificis Q5, Q6 i Q7, que són els tres blocs que queden a la part inferior, i ara ens disposem a evacuar, a extreure d’uns boxes uns cotxes de col·lecció per evitar riscos». D’aquests tres, el Q6 i Q7 es mantenen en bones condicions, mentre que el Q5 presenta afectacions parcials i s’esforcen per mantenir-los.

«Ara el foc es concentra en dos edificis, ja no en la part on havia començat, sinó que es troba en els extrems, i la part interna, com a mínim, hauria d’estar controlada» – Juanjo Barrios

En aquest sentit, es preveu que les tasques d’extinció durin encara tota la tarda, amb Bombers muntant una guàrdia de personal durant la nit per «garantir que no hi hagi un foc extern que pugui evolucionar a dintre de l’estructura». A més, les 15 dotacions que hi eren aquest matí continuen treballant i preveuen un possible apuntalament en alguna de les zones. «Hi havia molta fusta, hi ha molta runa acumulada, molta fusta acumulada. S’haurà d’esperar que es refredi, s’haurà de remenar, potser s’haurà de fer algun apuntalament en alguna zona en concret, i esperarem també els enginyers, que segurament, si tot va bé, demà podrien intervenir per fer una valoració de l’estructura i Indústria«, ha declarat Barrios.

Els Bombers centren els esforços a protegir els edificis menys afectats de la Querola davant les revifades interiors

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La Querola, l’endemà del foc
Escalé afronta el 2027 amb l’objectiu de liderar un canvi polític: «El nostre objectiu és poder guanyar les eleccions»
Sis efectius del cos de Bombers vigilaran durant tota la nit l’incendi de la Querola davant de possibles revifades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Els Bombers centren els esforços a protegir els edificis menys afectats de la Querola davant les revifades interiors
  • Societat, Successos
La gran càrrega de fusta de la Querola va facilitar que les flames s’estenguessin ràpidament entre els blocs residencials
  • Societat, Successos
Betriu qualifica de «desastre» l’incendi de la Querola pel seu impacte sobre un projecte «referent per a Ordino»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El nou POUP d’Andorra la Vella limita els edificis a set plantes i redueix un 40% l’edificabilitat «a tota la parròquia»
  • Parròquies, Societat
La Massana tanca amb 107 al·legacions el nou POUP abans de l’aprovació provisional prevista per a l’octubre
  • Parròquies, Societat
Encamp preveu declarar els Pessons parc natural la tardor del 2027 amb un cost mínim de 300.000 euros anuals
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu