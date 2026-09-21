Encamp preveu declarar els Pessons parc natural la tardor del 2027 amb un cost mínim de 300.000 euros anuals

El Comú d’Encamp ha fet el primer pas per declarar el circ dels Pessons parc natural comunal la tardor del 2027, amb una superfície inicial d’estudi de 528,2 hectàrees. La corporació i Govern han presentat el memoràndum d’entesa que permetrà iniciar els treballs tècnics per delimitar l’espai i definir-ne el model de gestió, després que la nova concessió del domini esquiable aprovada el 2023 deixés fora centenars d’hectàrees que ara podran quedar protegides. «Durant més de dues dècades, diferents corporacions han mantingut la voluntat de protegir Pessons. Ara es donen les condicions per fer aquest pas», ha afirmat la cònsol major, Laura Mas.
La superfície prevista representa aproximadament un 1,13% del territori nacional i, si culmina el procediment, permetrà elevar fins al 30,87% la proporció del territori andorrà protegit. El comú assumirà l’impuls de l’expedient, mentre que Govern proporcionarà l’acompanyament tècnic i científic i assumirà el cost de l’assessorament extern. «El nostre compromís és treballar perquè la tardor del 2027 el circ dels Pessons sigui declarat parc natural comunal», ha apuntat Mas. El memoràndum ja va ser aprovat la setmana passada pel Consell de Ministres i haurà de rebre dijous el vistiplau del Consell de Comú.
La superfície prevista representa aproximadament un 1,13% del territori nacional i, si culmina el procediment, permetrà elevar fins al 30,87% la proporció del territori protegit
La futura gestió del parc tindrà un cost mínim estimat d’uns 300.000 euros anuals, segons ha avançat la cònsol major, qui ha precisat que la despesa serà assumida pel comú pel caràcter comunal de l’espai. La xifra definitiva encara s’haurà de concretar, però Mas ha situat «a cop baix» el funcionament en aquests 300.000 euros, que inclourien personal, guies, senyalització i actuacions de divulgació. La declaració tampoc hauria de modificar les activitats que actualment es desenvolupen a la zona. «No afecta ni les carreteres, ni els camins, ni la caça, ni la pesca, ni la ramaderia», ha assegurat, recordant que l’accés ja està regulat per l’ordenança de medi natural i que el futur parc disposarà d’una ordenança pròpia per concretar-ne els usos.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha remarcat que l’acord suposa l’inici del procediment i no la declaració efectiva de l’espai. «Avui fem un pas important per continuar protegint el nostre territori i preservar un espai natural excepcional», ha manifestat. El ministre ha incidit també en la necessitat de connectar els diferents espais protegits del país perquè «no volem que siguin illes», afavorint així la fauna, la biodiversitat, els recursos hídrics i els ecosistemes. En qualsevol cas, les competències continuaran corresponent a Encamp: «Govern no tindrà competències sobre aquest territori», ha precisat Casal, situant el paper de l’Executiu en l’acompanyament tècnic durant la tramitació.
L’àrea que s’estudiarà compta amb més de 25 estanys i diferents zones humides associades i se situa aproximadament entre els 2.300 i els 2.864 metres d’altitud
L’àrea que s’estudiarà compta amb més de 25 estanys i diferents zones humides associades i se situa aproximadament entre els 2.300 i els 2.864 metres d’altitud. El circ dels Pessons, d’origen glacial, forma part de les capçaleres del sistema fluvial andorrà i dona origen al riu dels Pessons, afluent de la Valira d’Orient. L’espai acull també hàbitats de la perdiu blanca, aus rapinyaires, isards i el tritó pirinenc, així com espècies vegetals com l’àrnica i el marcòlic. A més, els treballs tècnics començaran previsiblement a l’octubre i tindran una durada aproximada de sis mesos, amb l’objectiu de completar l’expedient durant el primer semestre del 2027.
La documentació haurà d’incloure la memòria justificativa, estudis sobre el paisatge, la fauna i la flora, la delimitació i zonificació de l’espai, els usos permesos i una justificació econòmica. Posteriorment, el comú aprovarà la incoació de l’expedient i la publicarà al BOPA, fet que donarà pas a un període d’informació pública de dos mesos per presentar eventuals al·legacions. Una vegada superada aquesta fase, l’expedient es trametrà a la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’Estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra perquè emeti l’informe previ favorable. Paral·lelament, es redactarà el Pla rector del futur parc i, si es compleix el calendari previst, l’informe i l’aprovació de l’ordinació de protecció pel Consell de Comú arribarien durant l’estiu del 2027.