Els Bombers centren els esforços a protegir els edificis menys afectats de la Querola davant les revifades interiors

Continuen les tasques per pal·liar l’incendi de la Querola, amb l’operatiu ara centrat en l’interior dels edificis i en preservar els espais que encara no han quedat afectats per les flames. El cap de guàrdia, Marc Rogé, ha definit els treballs com una feina «més quirúrgica», després que la intensitat de les primeres hores hagi disminuït i sigui possible entrar en alguns dels blocs. «Estem en un treball més d’interiors, d’intentar salvar alguns dels edificis que estan encara dempeus i que estan encara en millors condicions», ha explicat Rogé, incidint en què els esforços es concentren especialment en el Q6 i el Q7, els dos blocs situats més cap a la banda del poble: «Actualment tenim el Q7, que està molt poc afectat, i tenim a dintre, a l’interior, dotacions de Bombers treballant». El risc, doncs, continua arribant des del Q4, encara amb una forta presència de fum.
Segons ha exposat, l’evolució de l’incend els ha permès observar amb més detall com el foc ha circulat per les plantes d’aparcament i ha anat pujant cap als edificis (cal recordar que la Querola compta amb dues plantes de pàrquing per sota de la planta baixa i amb edificis que arriben fins a sis plantes, mentre els espais inferiors són especialment oberts). «Aquest foc ens ha corregut per la part baixa dels aparcaments i el que feia és anar pujant cap als edificis», ha detallat Rogé, tot i que en aquesta zona els efectius han aconseguit frenar-ne l’avanç: «Hem pogut fer la contenció en la zona d’aparcaments perquè no progressés». Ara l’actuació passa per acabar d’apagar les brases que continuen actives perquè no entrin als edificis que encara es mantenen en millors condicions.
La façana ventilada és un altre dels elements que els Bombers han identificat durant l’extinció per explicar com les flames han pogut passar entre uns edificis amb estructures de formigó separades, ja que l’augment de la temperatura provoca que els suports que aguanten aquesta façana puguin cedir i que el material incandescent caigui cap a les zones inferiors, on torna a alimentar el foc. «Tenim moltes zones obertes i aquest material incandescent el que feia era caure en profunditat i provocar que es tornés a revifar des de baix cap a la zona de l’incendi», ha relatat Rogé, apuntant que a sota hi ha uns 12.000 metres quadrats d’aparcament, amb espais molt diàfans i oberts que permeten una circulació ràpida. «Tot i que la seva estructura inicial de formigó no es toqui, sí que es toca, en aquest cas, per la façana ventilada», ha afegit.
Altrament, el cap de guàrdia ha insistit que «desconeixem les causes i l’origen» de l’incendi, tot i que les primeres imatges de les quals disposa el cos permeten situar l’afectació inicial als blocs Q3 i Q4. Rogé ha explicat que, després de rebre un avís, els Bombers demanen imatges a la persona que alerta per poder fer una primera valoració abans d’arribar, i en aquest cas la diferència entre aquelles fotografies i el que es van trobar les dotacions va ser molt important. «De la imatge inicial que he tingut fins a la meva arribada, que ha sigut molt ràpida, i la dels equips d’intervenció, l’evolució era molt gran, molt enorme», ha recordant, malgrat que no es pot precisar si el foc havia començat a les plantes inferiors o en un altre punt perquè «era una gran bola de foc».
«Estem tirant molt de mitjà hidràulic, i mitjà hidràulic vol dir que tirem molt de la xarxa d’aigües de la parròquia», ha indicat Rogé, abans d’explicar que els efectius estan fent viatges constants per carregar els camions. La xarxa d’hidrants ha obligat a adaptar aquest dispositiu, i el cap de guàrdia no ha amagat que unes condicions diferents haurien facilitat l’actuació: «Si haguéssim tingut una xarxa d’hidrants una mica més favorable, la feina hauria sigut una mica més fàcil per nosaltres». Tot seguit, però, ha descartat anar més enllà sobre les conseqüències d’aquesta situació: «No podem dir que això ha afectat l’evolució de l’incendi. En tots els moments hem tingut aigua; ens hem hagut de trencar una mica més la closca per intentar tenir abastits tots els vehicles en tots els moments».
En aquest sentit, la protecció de la zona forestal ha estat una de les prioritats des de l’arribada de les primeres dotacions, quan dos dels edificis ja presentaven un incendi generalitzat. Durant les últimes hores, l’atenció s’ha concentrat especialment al voltant del Q4 perquè és un dels blocs que entra més a l’interior de la vegetació. En aquest punt s’ha incorporat també un helicòpter, el qual ha efectuat sis descàrregues d’aigua durant aproximadament mitja hora. «Aquí sí que ens hem volgut assegurar el tir», ha explicat Rogé sobre aquesta actuació, assenyalant que «el que hem fet és fer sis descàrregues en el límit que fa l’edifici per intentar que no ens passi cap a la banda forestal». A hores d’ara, doncs, el foc es considera controlat perquè queda circumscrit a la Querola: «L’incendi el podem donar per controlat perquè és un incendi que no pot sortir d’aquesta zona».