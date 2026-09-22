El nou POUP d’Andorra la Vella limita els edificis a set plantes i redueix un 40% l’edificabilitat «a tota la parròquia»

El nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Andorra la Vella (POUP) preveu fomentar els espais verds, així com una reducció general de la pressió urbanística, amb un 40% menys d’edificabilitat de mitjana a la parròquia. «A fons de vall farem una reducció de l’edificabilitat entre un 15% i un 25%, a mig vessant entre un 30% i un 40%, i a alt vessant entre un 50% i un 65%. Això surt un càlcul que és una mitjana d’un 40% menys d’edificabilitat a tota la parròquia» ha declarat el cònsol major de la capital, Sergi González, durant la presentació del POUP.
D’altra banda, s’eleva fins a un 30% la cessió que hauran de fer els privats quan desenvolupin un pla parcial. Com ha explicat González, aquest increment en la cessió permetrà al comú planificar amb antelació els terrenys que podrà obtenir i els usos que hi podrà donar. Així doncs, en paraules del cònsol andorrà, el nou POUP identifica les cessions i preveu que aquestes puguin tenir diferents usos, com ara espais verds, places, aparcaments o habitatge, en funció de les necessitats de la parròquia. El 30% suposa, a més, aplicar el màxim de cessió que permet actualment la legislació, davant del 15% que establia el POUP del 2017.
«A fons de vall farem una reducció de l’edificabilitat entre un 15% i un 25%, a mig vessant entre un 30% i un 40%, i a alt vessant entre un 50% i un 65%» – Sergi González
Una altra de les novetats del nou POUP és la reducció del nombre límit de pisos dels edificis, passant de 15 a 7, mentre que en l’àmbit del Parc Central la proposta situa les alçades entre 8 i 10 plantes per evitar que el parc pugui quedar afectat per les ombres. En aquest mateix àmbit, es planteja guanyar uns 5.000 metres quadrats de zona verda, passant dels 12.760 metres quadrats de cessió previstos actualment als 17.964. També es redueix l’edificabilitat prevista al Parc Central, la qual passa dels 211.000 metres quadrats del planejament del 2017 als 163.000 metres quadrats de la nova proposta. A més, es contempla un aparcament soterrat sota el nou vial i una part de l’espai del parc.
A més, també es vol impulsar l’habitatge assequible i, d’aquesta manera, entre actuacions públiques i privades, es preveuen fins a uns 1.600 habitatges a preu assequible. Addicionalment, els plans parcials del fons de vall podran obtenir un 10% addicional d’edificabilitat sempre que aquest sostre es destini a habitatge assequible. El propietari podrà decidir com distribuir aquest 10% dins del pla parcial: «El que volem és incentivar el privat que ens ajudi a col·laborar amb aquest problema, perquè és un problema de tots», ha remarcat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada. En els plans parcials amb diversos propietaris, aquest increment podrà repartir-se entre les diferents promocions o concentrar-se en una determinada parcel·la.
«El que volem és incentivar el privat que ens ajudi a col·laborar amb aquest problema, perquè és un problema de tots» – Olalla Losada
Un altre dels principals reclams del POUP 2026 és també convertir la zona de la Comella en una zona de baixa densitat, passant dels 5.000 habitatges potencials que plantejava el POUP del 2017 a tan sols 500. Això, segons González, es fa amb la voluntat de preservar el pulmó verd de la ciutat, així com l’espai de biodiversitat i la reserva d’aigua. En aquesta mateixa línia, el nou POUP planteja augmentar la ràtio de zona verda per habitant. Actualment, la parròquia disposa de 0,02 metres quadrats de zona verda per habitant i, segons González, el desenvolupament del planejament anterior permetria arribar a l’1%, mentre que ara es preveu arribar al 4,3%.
El nou planejament també redueix la capacitat potencial de creixement de la parròquia. Segons ha exposat González, el POUP del 2017 permetria arribar a triplicar la població d’Andorra la Vella a llarg termini, mentre que la nova proposta manté marge per duplicar-la, però no per triplicar-la. Amb la població estimada a deu anys vista, el cònsol major ha indicat que seria suficient desenvolupar entre un 12% i un 18% del potencial que contempla el nou planejament.
Val a dir que el procés d’elaboració també ha comptat amb participació ciutadana, amb un consell consultiu d’un centenar de participants, 1.221 respostes recollides a través de diferents enquestes i les aportacions de 74 representants dels consells d’Infants, Joves i Gent Gran. A més, s’han dut a terme quatre tallers deliberatius amb unes 250 persones. El nou POUP se sotmetrà a exposició pública durant 60 dies hàbils per permetre que els propietaris puguin presentar les seves al·legacions. D’altra banda, des del comú esperen tenir la proposta definitiva cap al febrer i que l’aprovació definitiva del planejament pugui arribar a finals del 2027.