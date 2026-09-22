Sis efectius del cos de Bombers vigilaran durant tota la nit l’incendi de la Querola davant de possibles revifades

L’incendi de la Querola es troba estabilitzat després d’una jornada en què els Bombers han treballat de manera continuada per controlar els diferents punts afectats, tot i que encara es produeixen algunes revifades que obliguen a mantenir els efectius sobre el terreny. L’oficial de Bombers Xavi Nuez ha explicat que la situació ja no hauria d’evolucionar més enllà del perímetre actual, malgrat que les dificultats per accedir a determinades zones compliquen les últimes tasques d’extinció. «Tenim ara l’incendi controlat des de fa molta estona. No hauria d’anar a més, tot i que hi ha alguna revifada i en algun punt no tenim sempre l’accés que desitjaríem. Els accessos principals estan inaccessibles i, de vegades, veiem una mica de foc que podem atacar, però no podem estar a l’interior de l’edifici», ha detallat.
Aquesta situació farà que el dispositiu no es retiri completament durant les pròximes hores, sinó que una part dels efectius continuï a la zona per controlar qualsevol possible represa del foc. En concret, la vigilància nocturna quedarà en mans de sis bombers distribuïts en dues dotacions procedents dels parcs de la Massana i d’Andorra la Vella. «Aquesta nit deixarem unes dotacions mínimes del parc de la Massana i del parc d’Andorra, amb dues dotacions i sis efectius per controlar tot el perímetre de l’incendi. Hi pot haver revifades», ha assenyalat Nuez sobre un dispositiu que es mantindrà fins que al matí es reprenguin els treballs amb més personal.
Amb l’arribada del nou dia, els Bombers tornaran a reforçar l’operatiu i definiran la manera de continuar actuant sobre les zones on encara queden brases. «Demà al matí, ja de matinada, començarem a preparar l’estratègia tàctica i, a primera hora, tornarem a ser aquí amb més efectius per donar continuïtat als treballs, remenar i apagar aquestes brases que tenim actualment al sinistre», ha avançat Nuez. La determinació de l’origen del foc haurà d’esperar, ja que en aquesta fase els esforços continuen dirigits exclusivament a completar aquestes tasques i garantir que no es produeixin noves revifades. «Ara per ara ens estem concentrant en l’extinció», ha remarcat.