Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El foc es troba estabilitzat, però els accessos a alguns punts continuen inaccessibles. | El Periòdic / S.G.B.
Sergi Gil Bosch
Incendi estabilitzat

Sis efectius del cos de Bombers vigilaran durant tota la nit l’incendi de la Querola davant de possibles revifades

El foc es troba estabilitzat, però els accessos a alguns punts continuen inaccessibles i demà al matí es reforçarà de nou el dispositiu d’extinció

L’incendi de la Querola es troba estabilitzat després d’una jornada en què els Bombers han treballat de manera continuada per controlar els diferents punts afectats, tot i que encara es produeixen algunes revifades que obliguen a mantenir els efectius sobre el terreny. L’oficial de Bombers Xavi Nuez ha explicat que la situació ja no hauria d’evolucionar més enllà del perímetre actual, malgrat que les dificultats per accedir a determinades zones compliquen les últimes tasques d’extinció. «Tenim ara l’incendi controlat des de fa molta estona. No hauria d’anar a més, tot i que hi ha alguna revifada i en algun punt no tenim sempre l’accés que desitjaríem. Els accessos principals estan inaccessibles i, de vegades, veiem una mica de foc que podem atacar, però no podem estar a l’interior de l’edifici», ha detallat.

Aquesta situació farà que el dispositiu no es retiri completament durant les pròximes hores, sinó que una part dels efectius continuï a la zona per controlar qualsevol possible represa del foc. En concret, la vigilància nocturna quedarà en mans de sis bombers distribuïts en dues dotacions procedents dels parcs de la Massana i d’Andorra la Vella. «Aquesta nit deixarem unes dotacions mínimes del parc de la Massana i del parc d’Andorra, amb dues dotacions i sis efectius per controlar tot el perímetre de l’incendi. Hi pot haver revifades», ha assenyalat Nuez sobre un dispositiu que es mantindrà fins que al matí es reprenguin els treballs amb més personal.

Amb l’arribada del nou dia, els Bombers tornaran a reforçar l’operatiu i definiran la manera de continuar actuant sobre les zones on encara queden brases. «Demà al matí, ja de matinada, començarem a preparar l’estratègia tàctica i, a primera hora, tornarem a ser aquí amb més efectius per donar continuïtat als treballs, remenar i apagar aquestes brases que tenim actualment al sinistre», ha avançat Nuez. La determinació de l’origen del foc haurà d’esperar, ja que en aquesta fase els esforços continuen dirigits exclusivament a completar aquestes tasques i garantir que no es produeixin noves revifades. «Ara per ara ens estem concentrant en l’extinció», ha remarcat.

El foc queda concentrat als blocs 1 i 4 de la Querola mentre els Bombers assoleixen preservar els tres inferiors

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La Querola, l’endemà del foc
Escalé afronta el 2027 amb l’objectiu de liderar un canvi polític: «El nostre objectiu és poder guanyar les eleccions»
El foc queda concentrat als blocs 1 i 4 de la Querola mentre els Bombers assoleixen preservar els tres inferiors

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Els Bombers centren els esforços a protegir els edificis menys afectats de la Querola davant les revifades interiors
  • Societat, Successos
La gran càrrega de fusta de la Querola va facilitar que les flames s’estenguessin ràpidament entre els blocs residencials
  • Societat, Successos
Betriu qualifica de «desastre» l’incendi de la Querola pel seu impacte sobre un projecte «referent per a Ordino»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El nou POUP d’Andorra la Vella limita els edificis a set plantes i redueix un 40% l’edificabilitat «a tota la parròquia»
  • Parròquies, Societat
La Massana tanca amb 107 al·legacions el nou POUP abans de l’aprovació provisional prevista per a l’octubre
  • Parròquies, Societat
Encamp preveu declarar els Pessons parc natural la tardor del 2027 amb un cost mínim de 300.000 euros anuals
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu