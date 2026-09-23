Les revifades obliguen els efectius de Bombers a intervenir tota la nit als blocs 1 i 4, encara amb molta brasa

Tot i que durant la jornada d’ahir dilluns es va aconseguir estabilitzar l’incendi de la Queorla, les brases no han donat treva a les dotacions de Bombers que es van quedar fent guàrdia durant tota la nit, una situació que des del cos ja havien previst que podia passar. Així, i segons informen aquest diamrts, hi va haver algunes revifades als blocs 1 i 4 al llarg de la nit, els mateixos on l’incendi va ser més intens i on, a hores d’ara, encara hi ha molta brasa.
Tanmateix, els sis efectius de Bombers procedents de les dotacions de la Massana i d’Andorra la Vella van poder extingir-les ràpidament, evitant d’aquesta manera qualsevol represa del foc. Ara, al matí, els efectius encara duen a terme tasques de reconeixement i de control, especialment en els blocs esmentats. A més, al llarg del matí han arribat més efectius per preparar l’estratègia i apagar les brases de manera definitiva. Val a dir que els motius sobre l’origen de l’incendi que ha cremat la Querola d’Ordino encara són desconeguts.