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Sergi Gil Bosch
Incendi de la Querola

Les revifades obliguen els efectius de Bombers a intervenir tota la nit als blocs 1 i 4, encara amb molta brasa

Els sis efectius de guàrdia han extingit ràpidament els nous focus i aquest matí s'ha reforçat el dispositiu per apagar definitivament les brases

Tot i que durant la jornada d’ahir dilluns es va aconseguir estabilitzar l’incendi de la Queorla, les brases no han donat treva a les dotacions de Bombers que es van quedar fent guàrdia durant tota la nit, una situació que des del cos ja havien previst que podia passar. Així, i segons informen aquest diamrts, hi va haver algunes revifades als blocs 1 i 4 al llarg de la nit, els mateixos on l’incendi va ser més intens i on, a hores d’ara, encara hi ha molta brasa.

Tanmateix, els sis efectius de Bombers procedents de les dotacions de la Massana i d’Andorra la Vella van poder extingir-les ràpidament, evitant d’aquesta manera qualsevol represa del foc. Ara, al matí, els efectius encara duen a terme tasques de reconeixement i de control, especialment en els blocs esmentats. A més, al llarg del matí han arribat més efectius per preparar l’estratègia i apagar les brases de manera definitiva. Val a dir que els motius sobre l’origen de l’incendi que ha cremat la Querola d’Ordino encara són desconeguts.

Sis efectius del cos de Bombers vigilaran durant tota la nit l’incendi de la Querola davant de possibles revifades

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