La ubicació en una zona de risc deixa fora un edifici de la Massana que optava a incorporar-se al parc públic de lloguer

Una de les dues propostes presentades al concurs per incorporar edificis privats al parc públic d’habitatge en règim de lloguer ha quedat descartada perquè l’immoble es troba en una zona de risc. Així, i segons ha explicat la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, es tractaria d’un edifici situat a la Massana, el qual l’ens governamental ha decidit no continuar analitzant després el termini del concurs finalitzés el passat dilluns 17 d’agost. D’aquesta manera, i descartada la proposta massanenca, l’única que continua endavant correspon a un immoble situat a Canillo. «Farem la peritació per fer una proposta a la persona que ens proposa llogar-lo», ha assenyalat Marsol.
Paral·lelament, l’Executiu també es troba avançant en la possible compra de quatre edificis per ampliar el parc públic, dels quals un es troba a Andorra la Vella, dos a Sant Julià de Lòria i un a Canillo. Les taxacions dels quatre immobles ja estan fetes i ara seran traslladades als respectius propietaris perquè determinin si estan disposats a vendre i a quin preu. «Tenim opció, però a veure els propietaris com veuen les taxacions i si arribem a un acord», ha indicat la ministra, qui també ha precisat que la compra dels quatre edificis no comportaria arribar al límit màxim fixat pel Govern per a aquestes operacions.
Borda Nova I
Pel que fa a les adjudicacions de Borda Nova I, Marsol ha explicat que 48 nuclis familiars inscrits al Registre reunien les condicions per participar en l’oferta i 41 van decidir presentar-s’hi. Així, aquestes s’han efectuat en funció de la composició de les famílies i de la tipologia dels habitatges, una circumstància que ha provocat que alguns pisos no hagin pogut trobar adjudicatari. «Els que no s’han pogut adjudicar és perquè no coincideix el perfil amb el perfil de l’habitatge: persones que necessiten un pis d’una habitació i els que tenim són de dues habitacions», ha explicat la ministra.
Per aquest motiu, Govern preveu tornar a treure els habitatges que continuïn disponibles en una pròxima convocatòria, a l’espera també de l’entrada de nous sol·licitants al Registre. En aquest sentit, Marsol ha situat en unes 1.300 les sol·licituds rebudes, de les quals 422, entorn un 31%, han obtingut una resolució favorable. A més, hi ha 115 peticions més en procés de valoració, defensant Marsol que el reglament continuarà sent «viu» i que s’anirà adaptant en funció de les demandes i dels perfils de les llars que vulguin accedir al parc públic.