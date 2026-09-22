La Massana tanca amb 107 al·legacions el nou POUP abans de l’aprovació provisional prevista per a l’octubre

El termini per presentar al·legacions a la segona revisió del POUP de la Massana s’ha tancat aquest dimarts a les 15.00 hores amb un total de 107 al·legacions registrades. La cònsol major, Eva Sansa, considera que es tracta d’una xifra moderada tenint en compte els canvis introduïts en el planejament i ho relaciona amb la sensibilitat dels propietaris davant el creixement registrat els darrers anys. Segons ha exposat, en la majoria dels casos els propietaris entenen i accepten els canvis proposats, els quals redueixen el potencial de creixement i adapten el desenvolupament urbanístic a la disponibilitat de recursos, serveis i infraestructures.
Amb el tancament del període d’informació pública, el procés entra ara en una nova fase de tramitació. Durant el pròxim mes, l’equip tècnic analitzarà individualment les 107 al·legacions i elaborarà les corresponents propostes de resolució per determinar quines s’estimen totalment o parcialment i quines es desestimen. Una vegada completat aquest procés, el document se sotmetrà a l’aprovació provisional del Consell de Comú, prevista per a finals d’octubre, i posteriorment es trametrà a la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), la qual l’haurà d’examinar i validar abans de l’aprovació definitiva del nou POUP.
Els canvis plantejats en la revisió afecten especialment el potencial de creixement de la parròquia i la manera com es podrà desenvolupar el sòl urbanitzable. Durant la fase del Consell Consultiu es van estructurar les bases del nou planejament i, segons Sansa, es va constatar una visió compartida entre els diferents sectors vinculats al territori sobre la necessitat d’avançar cap a un model urbanístic més restrictiu i adaptat a la capacitat del territori. El document també té en compte la disponibilitat de recursos, serveis i infraestructures i incorpora la preservació del paisatge entre els elements que condicionen el desenvolupament urbanístic.
Entre les principals novetats, el POUP incorpora criteris d’idoneïtat per determinar el desenvolupament del sòl urbanitzable, tenint en compte la proximitat als nuclis urbans, el pendent, l’impacte paisatgístic i els factors de vulnerabilitat. A partir d’aquesta classificació, el planejament preveu reduir la intensitat edificatòria a les zones més sensibles i allunyades dels nuclis urbans, establint una regulació diferenciada en funció de les característiques dels terrenys.
El document també predetermina els terrenys de cessió obligatòria en cada unitat d’actuació de sòl urbanitzable, amb l’objectiu que aquests espais es puguin destinar posteriorment a serveis o equipaments públics. Al mateix temps, la revisió modifica les normes urbanístiques vinculades a les noves construccions per preservar la singularitat arquitectònica de la parròquia i reforçar-ne la integració en el paisatge de muntanya.