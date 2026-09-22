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  • Editorial

La Querola, l’endemà del foc

L’incendi de la Querola deixa una imatge difícil d’oblidar i, sobretot, una feina que tot just comença. L’absència de víctimes és la dada més important d’un sinistre de grans dimensions que ha afectat diversos blocs d’un complex residencial encara en obres i ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d’emergència. Amb el foc controlat, però amb tasques d’extinció encara en curs, qualsevol conclusió sobre l’origen o sobre les circumstàncies que en van afavorir la propagació seria prematura. Ara correspon assegurar completament la zona, determinar l’estat de les estructures i permetre que la investigació estableixi què va passar. També caldrà analitzar, amb dades i sense especulacions, els elements que van condicionar l’actuació dels Bombers, des de la configuració dels edificis fins a les necessitats d’aigua durant l’operatiu. La magnitud de l’incendi exigeix respostes, però sobretot rigor. Primer cal conèixer els fets; després arribarà el moment de determinar responsabilitats, si n’hi ha, i extreure’n les conclusions necessàries.

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