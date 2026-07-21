L’Executiu descarta un canvi normatiu quant al lloguer d’habitacions en considerar suficient el marc legal actual

El marc legal andorrà que hi ha actualment regula adequadament el lloguer d’habitacions. O almenys així ho afirma l’ens governamental, qui apunta que, de moment, no es preveu impulsar cap mena de canvi normatiu en aquest àmbit. Aquesta és la principal conclusió que extreu la plataforma Habitacions.ad de la reunió mantinguda aquest dimarts amb la ministra i la secretària d’Estat d’Habitatge, Conxita Marsol i Laura Camps, a través d’una reunió que l’entitat ha qualificat de «molt positiva» i que ha servit per compartir impressions sobre l’evolució d’aquest mercat.
En aquest sentit, i segons han explicat els responsables d’Habitacions.ad en declaracions a EL PERIÒDIC, durant la reunió se’ls ha traslladat que Govern havia comparat la regulació andorrana amb la d’altres països, entre ells Espanya, i que la conclusió extreta és que el Principat sí que disposa d’un marc normatiu més desenvolupat. «Ens han dit que és un tema complicat, que havien estat revisant com ho fan altres països i també Espanya, on no hi ha una llei específica, i que la màxima regulació que hi ha és la que tenim a Andorra», han assenyalat.
«Les nostres demandes han sigut que sempre ens hem d’adaptar el més ràpid possible i que, si en algun moment surt alguna cosa, ens agradaria poder saber-la per poder reaccionar» – Habitacions.ad
Així doncs, els impulsors del projecte han afirmat que «des del Govern han revisat la nostra marca i ho tenim completament en normativa», motiu pel qual es descarten possibles incompliments en la normativa vigent, tal com s’havia apuntat en els darrers mesos. D’aquesta manera, i segons expliquen els mateixos, tant Marsol com Camps els han traslladat que una plataforma pública com Habitacions.ad representa «una solució molt millor que qualsevol grup de Telegram o WhatsApp», ja que aporta més «transparència» a una activitat que fins ara es desenvolupava a través de canals «menys visibles».
Finalment, durant la reunió també s’han repassat les normatives relatives al mercat del lloguer i subarrendament, a més d’abordar l’evolució del lloguer d’habitacions dins del marc legal vigent. En aquest sentit, Habitacions.ad ha reiterat el seu compromís de continuar adaptant la plataforma a qualsevol modificació normativa que es pogués aprovar en el futur: «Les nostres demandes han sigut que sempre ens hem d’adaptar el més ràpid possible i que, si en algun moment surt alguna cosa, ens agradaria poder saber-la per poder reaccionar», han apuntalat, afegint que Govern ha mostrat una «actitud oberta» a mantenir aquesta via de comunicació de cara al futur.