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  • Reunió de la Comissió de Seguiment de la Caça efectuada aquest dimarts. | SFGA / CESteve
Alex Montero Carrer
  • Societat
Setmana de l'isard

La setmana de l’isard ‘guanya’ una vintena de captures respecte a l’any passat i arriba enguany fins a les 221

Els darrers censos situen la població en 1.186 exemplars, per sobre dels 1.119 del 2025, amb un índex de creixement que s’enfila fins al 26,14%

La Comissió de Seguiment de la Caça ha validat aquest dimarts els plans de caça de l’isard per a la temporada 2026, els quals permetran incrementar el nombre total de captures autoritzades davant l’evolució favorable de l’espècie. En concret, enguany es podran abatre 237 exemplars, 14 més que els 223 de la temporada passada, dels quals 221 correspondran al terreny cinegètic comú. Pel que fa al terreny cinegètic comú i als vedats de Xixerella, la vall de Ransol i el Parc Natural de la Vall de Sorteny, la població considerada per elaborar els plans de caça ha passat dels 1.119 exemplars censats el 2025 als 1.186 d’enguany. En la mateixa línia, l’índex de creixement ha augmentat del 21,89% al 26,14%.

La setmana de l’isard en terreny cinegètic comú tindrà lloc del 13 al 20 de setembre i enguany s’han registrat 401 sol·licituds, lleugerament per sobre de les 394 de l’any passat. D’aquestes, 207 corresponen a la modalitat de colla i les 194 restants, a la individual. Respecte a les captures, les 221 autoritzades en aquest terreny suposen 20 més que la temporada anterior. A més, els censos i les observacions efectuades durant el seguiment «no han detectat la presència de cap malaltia entre els exemplars observats».

Quant als vedats, el pla contempla sis captures a Xixerella i deu als vedats de la vall de Ransol i del Parc Natural de la Vall de Sorteny. Paral·lelament, al vedat d’Enclar s’aplicarà un pla específic amb 30 captures autoritzades, de les quals dues seran de trofeu mascle i 28 de caràcter selectiu. Val a dir que l’assignació de les captures es farà una vegada el pla sigui aprovat pel Consell de Ministres i es publiqui al BOPA, seguint el sistema establert en el Reglament de caça. Les persones adjudicatàries hauran de recollir la llicència especial de caça i les anelles corresponents a partir de l’1 de setembre i abans de l’inici de la temporada.

Sancionat un caçador per abatre un isard fora del període autoritzat durant un dispositiu ordinari de vigilància

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