Les persones amb obesitat o trastorns alimentaris podran accedir al dietista-nutricionista a través de la CASS

Després de mesos de reunions, la incorporació dels dietistes-nutricionistes a la cartera de serveis de la CASS ja és una realitat. La prestació, la qual entrarà en vigor l’1 de setembre d’aquest mateix any, permetrà finançar part de les consultes dels pacients amb determinades patologies relacionades amb l’alimentació. Així ho ha explicat la ministra de Salut, Helena Mas, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha justificat l’adhesió assegurant que «ja hi ha evidència científica del paper fonamental que té l’alimentació en el tractament de nombroses patologies, en el benestar de les persones i en la millora de la seva malaltia».
Així, un dels punts estipulats és el nombre de sessions finançades. En aquest sentit, la cobertura més àmplia correspondrà als pacients amb obesitat mòrbida, els quals disposaran de sis sessions amb possibilitat de renovar-ne dues més el segon any. Després, els casos relacionats amb retard de creixement, sobrepès amb un índex superior al 25% i trastorns de la conducta alimentària, els quals comptaran amb quatre sessions i renovables anualment amb dues addicionals. Finalment, les persones amb diabetis de tipus 2 tindran dret a tres consultes, mentre que els pacients amb malaltia oncològica activa, celiaquia o gastritis podran accedir a dues sessions, sense opció de renovació en aquests dos darrers casos.
Cada consulta tindrà un cost de 28 euros, i per accedir a la prestació serà imprescindible disposar d’una derivació del metge referent o de l’especialista. Tanmateix, cal destacar que les visites s’hauran de dur a terme en consultoris de professionals que hagin formalitzat el corresponent conveni amb la parapública. A més, queden ‘fora’ de la cobertura totes aquelles persones que vulguin acudir al dietista únicament «per finalitats de rendiment esportiu o per control i dietes d’aprimament a demanda del pacient». «Només podran accedir les persones que tenen patologies en què l’alimentació té una incidència significativa en la seva evolució», ha incidit la titular de la cartera ministerial.
Qüestionada, però, pel nombre limitat de visites, Mas ha explicat que el criteri s’ha fixat atenent «la valoració científica respecte a l’atenció a l’alimentació i l’evolució de la malaltia». Així, ha detallat que en algunes patologies «l’establiment de pautes o un seguiment inicial ja era suficient», mentre que en d’altres, com els trastorns de la conducta alimentària, s’ha optat per permetre renovacions al llarg dels anys. Quant a l’adhesió dels professionals, ha indicat que cadascun haurà de sol·licitar l’acreditació a Salut i, posteriorment, negociar individualment el conveni amb la CASS, seguint el mateix procediment que ja s’aplica a altres professions com la psicologia.