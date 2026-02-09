Els dietistes-nutricionistes s’adhereixen a la CASS amb una prova pilot d’un any després de tancar l’acord amb Salut

Els dietistes-nutricionistes s’adhereixen a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) després de l’acord tancat entre el CDNA i Salut. La incorporació es farà mitjançant una prova pilot d’un any, durant la qual el col·lectiu començarà a prestar serveis dins del sistema públic amb un model pactat amb l’administració. Segons ha explicat a EL PERIÒDIC Alice Dénoyers, membre de la junta del col·legi, l’adhesió respon a la voluntat que la professió sigui reconeguda dins del sistema sanitari. “És important que la societat reconegui la nostra feina”, ha assenyalat, destacant que un bon tractament nutricional pot millorar de manera significativa la qualitat de vida dels pacients.
Fins ara, aquest impacte quedava restringit a l’àmbit privat. “Cada dietista-nutricionista, a la seva consulta, té molts casos d’èxit, però ningú ho sap perquè no hi ha un reconeixement públic”, ha apuntalat Dénoyers. En canvi, la integració a la CASS permetrà visibilitzar el paper de la nutrició com a eina de salut preventiva: “Si intervenim abans i evitem que una persona acabi desenvolupant una diabetis de tipus dos amb medicació i insulina, els beneficis són enormes, tant per al pacient com per al sistema”, ha posat com a exemple la dietista-nutricionista.
L’acord estableix que la incorporació es farà com a prova pilot durant un any; durant aquest període, els dietistes-nutricionistes que s’hi adhereixin “anirem provant, corregint errors i veient què es pot millorar”
Pel que fa al model acordat amb la cartera ministerial, Dénoyers ha detallat que finalment s’ha optat per un preu per visita, amb sessions més curtes que les habituals en l’àmbit privat. “No serà una sessió d’una hora com acostumem a fer a la consulta privada, sinó visites d’uns trenta minuts”, ha ponderat. En aquest sentit, l’acord estableix que la incorporació es farà com a prova pilot durant un any. Durant aquest període, els dietistes-nutricionistes que s’hi adhereixin “anirem provant, corregint errors i veient què es pot millorar”. Una vegada finalitzat aquest primer any, el col·lectiu i Salut tornaran a seure per valorar possibles ajustos, tant pel que fa al funcionament com a les condicions econòmiques.
Així, Dénoyers ha subratllat que Salut s’ha compromès a mantenir un contacte fluid amb el col·lectiu durant aquest període. “Ens han transmès que estaran disposats a escoltar-nos si cal adaptar alguna cosa”, ha afirmat. Això podria incloure, per exemple, l’ampliació de patologies cobertes o modificacions en el funcionament del servei. Cal destacar, però, que l’adhesió a la CASS serà voluntària, i que els dietistes-nutricionistes podran continuar exercint en l’àmbit privat amb els seus propis preus, ja que cap col·legiat està obligat a entrar al sistema públic. A més, segons les patologies, els pacients tindran accés a blocs limitats de sessions, els quals podran ser renovables en alguns casos. Si calen més visites, aquestes hauran de fer-se per via privada.
L’adhesió a la CASS serà voluntària, i els dietistes-nutricionistes podran continuar exercint en l’àmbit privat amb els seus propis preus, ja que cap col·legiat està obligat a entrar al sistema públic
Tanmateix, Dénoyers ha admès que encara és una incògnita quants professionals s’adheriran a la CASS.“Som un col·legi petit, d’uns 30 professionals, i no sabem quants entraran”, ha destacat. Es preveu, però, que la feina es pugui repartir també en funció de les especialitats de cadascú, com ja passa en altres professions sanitàries. Així, Dénoyers s’ha mostrat confiada que el procés administratiu pendent (que inclou el pas per la comissió de cartera de serveis, el consell d’administració de la CASS i el Consell de Ministres) no farà descarrilar l’acord. “No veig cap motiu perquè ara hi hagi un retrocés”, ha afirmat, tot defensant que la incorporació dels dietistes-nutricionistes al sistema públic “hauria d’haver arribat fa anys” pel seu paper en la prevenció de malalties evitables.