La gent gran, les persones amb rendes més baixes i les petites empreses són els més afectats per l’escletxa digital

L’estudi fet per Andorra Digital amb una mostra de 800 ciutadans i 678 empreses demostra que el 96% dels andorrans es connecta cada dia a internet i que una majoria de les grans empreses avança amb força en el procés de transformació digital. Tot i això, el director d’Andorra Digital, David Vicente, ha volgut destacar que encara hi ha col·lectius afectats per l’escletxa digital, concretament les persones grans, les petites empreses, les persones amb rendes baixes i, destaca també, el sector primari. «El que volem és arribar al 100% de les persones i d’aquesta societat a l’hora de consumir els serveis digitals que estem posant al seu abast», ha declarat Vicente.
Pel que fa a les persones grans, sis de cada 10 persones entre 66 i 74 anys tenen competències digitals, és a dir, que n’hi ha quatre que no en tenen. El president d’Andorra Digital, però, es mostra optimista assegurant que «ens hem trobat persones d’edat superior que, per interès, els desperta molta motivació entrar a fer ús o consumir aquest tipus de solucions i serveis». «Estem picant la porta dels puntals, per veure com som els més capil·lars possibles a l’hora de baixar tot aquest coneixement cap a la gent gran. Volem ser absolutament propers«, ha declarat, tot afirmant que ja hi ha projectes de futur i mesures per apropar la tecnologia a les persones de la tercera edat.
«Som un dels països punters en l’àmbit europeu, des d’una perspectiva d’accés i de connectivitat» – David Vicente
L’informe també destaca que Andorra avança ràpidament en el seu procés de digitalització: un 96% de la ciutadania utilitza internet, el 84% fa servir la banca digital i un 70% considera que té competències digitals. Tanmateix, existeixen encara dèficits que afecten la població amb rendes més baixes i que, segons l’estudi presentat per Vicente, serien un col·lectiu que no té un fàcil accés a les eines tecnològiques. Tot i això, ha assegurat que ja hi ha en marxa actuacions: «Efectivament, ens preocupa, perquè si no, no tindríem plans d’actuació a darrere per intentar mitigar-los. Alguns ja estan en funcionament i són operatius, per tant, clarament treballem per ser els més inclusius possibles«.
«El que són les pastures, la distribució dels ramats a la muntanya, avui les pots controlar remotament» – David Vicente
Pel que fa a la digitalització empresarial, hi ha una diferència notable entre les grans i petites empreses. De les 678 analitzades, el 100% de les grans ha afirmat fer ús d’eines d’intel·ligència artificial, una xifra que dista molt del 24% de les petites empreses que en fan servir. Addicionalment, Vicente ha destacat el sector primari com un dels que menys passos ha fet en el procés de digitalització. «El que són les pastures, la distribució dels ramats a la muntanya, avui les pots controlar remotament, si vols. Això potser no tothom ho sap. El que hem de veure és que ho sàpiguen i després com ajudar-los que ho utilitzin», ha mencionat, posant èmfasi en futures mesures que facilitin que les tasques d’agricultura o ramaderia «es facin d’una forma més desatesa». Paral·lelament, les grans empreses concentren una inversió significativa en tecnologies de la informació i la comunicació, amb una xifra que arriba als cinc milions d’euros.
Tot i les escletxes digitals que encara hi ha presents al Principat i que afecten tant empreses com persones, l’estudi d’Andorra Digital evidencia un elevat ús de les eines digitals al país i es manté en bon ritme dins del pla d’actuació 2023-2027. «Som un dels països punters, en aquest cas, en l’àmbit europeu, des d’una perspectiva d’accés i de connectivitat», ha volgut destacar Vicente, qui ha aprofitat per recordar que Andorra actualment ocupa la tercera posició en el rànquing europeu d’integració de la intel·ligència artificial.