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  • Editorial

La digitalització no pot deixar ningú enrere

Andorra pot celebrar que el 96% de la població utilitzi internet i que el país se situï entre els capdavanters europeus en connectivitat. Però una societat digital no es pot mesurar només pel nombre de persones connectades, sinó també per la capacitat real de tots els ciutadans d’utilitzar les eines que progressivament esdevenen imprescindibles. I aquí les dades obliguen a matisar l’optimisme. Que quatre de cada deu persones d’entre 66 i 74 anys no disposin de competències digitals evidencia una escletxa que pot acabar convertint-se en una nova forma d’exclusió. El mateix passa amb les rendes més baixes i, en l’àmbit empresarial, amb uns petits negocis que avancen a una velocitat molt diferent de les grans companyies. Digitalitzar no pot significar deixar ningú enrere. Si l’Administració trasllada cada vegada més serveis a l’entorn digital, té també la responsabilitat de garantir formació, acompanyament i alternatives accessibles. Ser un país capdavanter no consisteix només a disposar de tecnologia, sinó a aconseguir que tothom pugui beneficiar-se’n.

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