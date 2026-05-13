  • La façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Encara sense aprovació

El decret per incorporar els dietistes-nutricionistes a la cartera de la CASS entra a les “darreres fases de treball”

Des del Govern afirmen que el text encara s’està consensuant amb el CNDA, el qual preveia “anar corregint errors i veient què es pot millorar”

El decret que ha de permetre la incorporació dels dietistes-nutricionistes a la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) encara no ha estat aprovat. Així ho han confirmat fonts oficials del Govern a EL PERIÒDIC, tot indicant que el text es troba actualment “en les darreres fases de treball” i continua en procés de consens amb el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra (CDNA).

Cal recordar, però, que l’acord entre el Govern i el col·lectiu professional es va anunciar el febrer passat i preveia la incorporació dels dietistes-nutricionistes al sistema públic mitjançant una prova pilot d’un any. El model pactat contemplava visites més curtes que les habituals en l’àmbit privat, amb sessions d’uns trenta minuts i un sistema limitat de visites segons les patologies cobertes. El mateix col·legi ja avançava aleshores que el primer any havia de servir per “anar provant, corregint errors i veient què es pot millorar” abans d’avaluar possibles ajustos en el funcionament i les condicions del servei.

L’adhesió a la CASS es va plantejar des del principi com a voluntària, de manera que els professionals podrien continuar exercint simultàniament en l’àmbit privat amb els seus propis preus. En el moment de l’anunci, també es reconeixia que encara hi havia incertesa sobre quants professionals acabarien incorporant-se al sistema públic, tenint en compte que el sector està format per una trentena de dietistes-nutricionistes. Un dubte que continua sense esclarir-se, ja que les mateixes fonts del Govern s’han abstingut d’avançar cap mena de dada.

Els dietistes-nutricionistes s’adhereixen a la CASS amb una prova pilot d’un any després de tancar l’acord amb Salut

