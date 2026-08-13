Medi Ambient impulsa un circuit de recollida per a medicaments caducats en totes les farmàcies d’Andorra

Si bé ahir el ministeri mediambiental que encapçala Guillem Casal feia èmfasi en la «bona salut» que expressen les dades en la recollida selectiva i la poca importància que tenia per a l’administració l’ínfim augment del 6% en el malbaratament alimentari del país, avui ha estat el torn d’establir un conveni amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra (COFA) per «fer més fàcil, segura i accessible» la gestió dels residus sanitaris generats a les llars del Principat. Una mesura que «presenta un doble vessant», com ha posat en relleu Casal, per reduir, d’una banda, els riscos de la salut dels usuaris que lliuren a les farmàcies i als punts habilitats dels Centres d’Atenció Primària (CAP) medicaments en mal estat o bé estris punxants per a l’administració de tractament mèdic, i una faceta per a la seguretat i compostatge del medi natural.
Tot plegat és la incorporació d’una xarxa de recollida de residus mèdics que enceta una destacada novetat: la creació específica d’un circuit per emmagatzemar aquesta classe de residus punxants i que, una vegada es liciti el concurs al setembre, s’habilitarà en les 59 farmàcies que hi han repartides en tot el territori. És per això que, al seu torn, el president del Col·legi de Farmacèutics, Jesús Robinat, ha ponderat la labor de proximitat que mantenen les farmàcies «per trobar-se sempre a prop dels ciutadans» i que la formalització del conveni amb el Govern «permet continuar contribuït activament en el deure de la salut pública, com també a la seguretat dels pacients i en la no menys important protecció mediambiental». Robinat també ha volgut agrair la «fàcil entesa» amb el ministeri i el ràpid avançament en les negociacions per posar en marxa molt aviat aquesta eina.
Convé recordar que les farmàcies i els CAP ja disposen avui dia d’un punt pensat per sostreure i guardar aquest tipus de residus, amb l’ajuda d’un gestor de residus que s’encarrega d’analitzar i separar aquests materials. «A partir d’ara es podrà continuar portant aquests medicaments en mal estat als Centres d’Atenció Primària, ja que seguiran emmagatzemant-los i classificant-los, però amb aquest circuit facilitarem des de l’Administració central a les farmàcies uns petits contenidors perquè tots els clients puguin introduir-hi els seus materials caducats i no hagin de ser així posteriorment revisats per un agent especialitzat, com d’igual forma es podrà fer amb les xeringues», ha concretat i avançat el també portaveu de l’Executiu.