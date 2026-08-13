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  • Els jugadors escaldencs celebrant un dels gols de la tarda. | Inter d'Escaldes
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Cita continental

L’Inter s’imposa amb contundència a Estònia i es fa amb el bitllet per al play-off de la Conference League (0-4)

Pablo Molina obre la llauna a la primera meitat i Faysal Chouaib, amb un doblet, i Borja Arellano, sentencien en un vist i no vist a la segona

L’Inter d’Escaldes ha fet els deures i, aprofitant el triomf de la setmana passada a Encamp, aquesta tarda ha repetit fita visitant el Flora Tallinn (0-4, global de 0-6) per endur-se el bitllet per al play-off de la Conference League. És a dir, la darrera ronda abans d’accedir a la fase de grups.

Des de l’inici del duel ha manat la paritat, amb dues primeres rematades locals que han acabat refusades per la defensa tricolor (8′) i a les mans de Javi Díaz (13′). Poc després de superar el quart d’hora, i amb un contracop, Pablo Molina ha obert la llauna en fer-se amb un refús dins l’àrea i creuar l’esfèrica al pal llarg (17′). Els estonians no han abaixat els braços i han gaudit d’algunes arribades més abans de la mitja part. Totes elles han estat sense perill, menys una de Sergei Zenjov, qui, rebent en llarg i veient el porter sevillà de l’Inter avançat, ha provat una vaselina que ha sortit fora (43′).

Pablo Molina, primer golejador del matx. | Inter d’Escaldes

A la segona meitat, els de Felip Ortiz han signat la sentència. Primer ho ha fet Faysal Chouaib en rebre d’una ràpida circulació de Soule Sidibe i no errar el mà a mà davant Evert Grünvald (69′). Al cap de cinc minuts, Borja Arellano ha ampliat diferències en rebre en llarg i, conduint fins a internar-se a l’àrea, creuar per baix el tir per col·locar el 0-3. En un vist i no vist, Chouaib ha fet a plaer el definitiu 0-4 en trobar-se un rebuig de Grünvald a tir de Sidibe (81′).

El darrer escull per als escaldencs abans d’accedir al quadre principal de la Conference serà el vencedor de l’eliminatòria entre el Drita kosovar i el Tre Fiori sanmarinès. El partit s’està jugant ara mateix i, cal destacar, el primer conjunt es va imposar a l’anada per 1-4.

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