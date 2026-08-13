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  • El centre penitenciari de la Comella. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Cerca internacional

Extradit des d’Espanya un pròfug buscat al Principat per un delicte d’estafa de més de 6.000 euros i associació il·lícita

L'individu, de 66 anys i no resident, ha estat traslladat aquest dijous i la batlle instructora n’ha decretat el processament i l’ingrés a la Comella

La Policia ha informat aquest dijous de l’extradició des d’Espanya d’un home no resident de 66 anys que estava recercat internacionalment per les autoritats andorranes com a presumpte autor d’un delicte d’estafa per un valor superior als 6.000 euros i d’un delicte d’associació il·lícita. L’individu ha estat traslladat aquest dijous al Principat i, posteriorment, ha ingressat al centre penitenciari de la Comella.

La Justícia andorrana havia emès una ordre internacional de detenció contra l’home, la qual va ser difosa a través d’Interpol Andorra. Arran d’aquesta ordre, la Policia espanyola, mitjançant Interpol Madrid, va detectar la presència del pròfug en territori espanyol i va detenir-lo, posant-lo posteriorment a disposició de les autoritats judicials competents d’Espanya.

Una vegada completats els procediments corresponents, s’ha acordat executar l’extradició de l’home cap a Andorra. Segons ha assenyalat el cos d’ordre, la cooperació diplomàtica entre ambdós països, juntament amb la coordinació policial amb la Policia Nacional espanyola, ha permès materialitzar el trasllat del pròfug des d’Espanya fins al Principat.

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