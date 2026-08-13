Un llamp provoca un incendi forestal a Canòlich i crema uns 500 metres quadrats a més de 2.000 metres d’altitud

Els Bombers han extingit aquest dijous un incendi forestal a Canòlich, en una zona situada a més de 2.000 metres d’altitud, originat per un llamp que va caure dilluns. Segons ha explicat el cap de guàrdia del cos a EL PERIÒDIC, l’avís s’ha rebut cap a les 11.45 hores després que s’alertés de la presència d’una columna de fum a la zona. Davant d’aquesta situació, els efectius han fet inicialment un reconeixement aeri per determinar el punt exacte del foc, les característiques del vessant i la vegetació present abans de definir l’estratègia d’extinció.
Una vegada localitzat l’incendi, s’ha mobilitzat un helicòpter equipat per efectuar les tasques d’extinció des de l’aire, mentre que una dotació helitransportada s’ha desplaçat fins al lloc amb eines manuals per treballar sobre el terreny. Les tasques s’han allargat durant prop de tres hores i l’incendi s’ha donat per extingit a les 14.30 hores. En total, el foc ha afectat una superfície aproximada de 500 metres quadrats en una zona que des del cos han catalogat com a «totalment salvatge».
Pel que fa a l’origen, els Bombers han determinat que el foc ha estat provocat per un llamp que va caure a la zona aquest dilluns, cap a les 16.00 hores, dos dies abans que es detectés la columna de fum. Tot i les característiques de l’indret i la dificultat d’accés, no s’ha registrat cap persona ferida. «És una zona totalment salvatge a la muntanya, a uns 2.000 i escaig metres d’altitud, i ningú s’ha fet mal, per sort», ha conclòs el cap de guàrdia.