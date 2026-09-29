La Unió Sindical preservarà el llegat de Gabriel Ubach: «El millor homenatge és fer realitat les seves reivindicacions»

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) s’acomiada del seu secretari general, Gabriel Ubach, reivindicant una trajectòria de més d’un quart de segle dedicada al sindicalisme i a la defensa dels drets dels treballadors. «Volem agrair molt sincerament totes les mostres de condol, d’afecte i de suport que hem rebut aquests dies, així com totes les paraules de reconeixement a la figura de Gabi, a la seva trajectòria i a la seva dedicació a la defensa dels drets dels treballadors i treballadores d’Andorra», ha manifestat l’organització, incidint que els missatges rebuts des de diferents àmbits de la societat són també una mostra de la petjada que Ubach ha deixat al país.
Aquest reconeixement no s’ha limitat, però, al Principat. La pertinença de l’USdA a la Confederació Europea de Sindicats (CES) i al moviment sindical europeu ha fet que les mostres de condol i afecte arribin també des de fora d’Andorra. «Gabi ha traspassat fronteres», remarquen des del sindicat, tot afegint que els missatges rebuts des de l’àmbit europeu evidencien que «la trajectòria sindical de Gabriel Ubach i la seva defensa dels drets dels treballadors han estat conegudes i reconegudes més enllà de les fronteres del nostre país». Un llegat que l’USdA no vol circumscriure únicament al record de la seva figura, sinó vincular directament amb la continuïtat de les reivindicacions que va defensar.
«El millor homenatge que podem fer a Gabi no és només reconèixer allò que va fer, sinó continuar defensant allò que va reivindicar durant més d’un quart de segle». Sota aquesta premissa, l’organització recorda una trajectòria marcada per demandes com la llibertat i la protecció sindical, la negociació i els convenis col·lectius, la defensa dels treballadors davant l’acomiadament, uns salaris dignes, el manteniment del poder adquisitiu, unes pensions dignes i el reconeixement efectiu dels drets laborals. «Seria impossible recollir-les totes», admet l’USdA davant una activitat sindical que es va prolongar durant més de 25 anys i que, en la seva última etapa, va incorporar el debat sobre el model de creixement del país.
Precisament, el «creixement desbocat» d’Andorra va esdevenir una de les principals denúncies d’Ubach durant els darrers anys. Amb aquesta expressió es referia a un model de desenvolupament que, al seu entendre, estava generant conseqüències socials cada vegada més greus, especialment en matèria d’habitatge. El sindicalista denunciava l’especulació immobiliària i l’increment descontrolat dels preus, una situació que considerava que dificultava que treballadors, joves, pensionistes i famílies poguessin continuar vivint al país i que acabava provocant «l’expulsió d’andorrans i residents» que, després d’anys de formar part d’Andorra i contribuir al seu desenvolupament, no podien assumir el cost de continuar-hi vivint.
Aquesta denúncia anava acompanyada d’una crítica directa a les polítiques impulsades durant els darrers anys. Ubach vinculava la situació als darrers governs, principalment els encapçalats per Xavier Espot, i a un model que ell mateix qualificava de neoliberal, en què, segons la seva visió, «el creixement econòmic i els interessos especulatius avançaven per davant dels drets socials i laborals». L’USdA recupera així una de les idees que sintetitzaven el posicionament del seu secretari general: «Per a Gabi, no tot creixement era progrés. El progrés havia de servir perquè les persones poguessin viure i treballar dignament al país».
Moltes d’aquestes qüestions, adverteix ara l’organització, continuen formant part del debat social i laboral d’Andorra, motiu pel qual el sindicat vol que el comiat tingui també una dimensió de continuïtat. «Algunes han avançat, d’altres continuen pendents», assenyala sobre les reivindicacions defensades durant tots aquests anys, abans de deixar clara la voluntat de mantenir-les sobre la taula: «El millor homenatge és avançar i fer realitat les reivindicacions que va defensar durant més d’un quart de segle. Gabi ja ha dedicat més d’un quart de segle a reivindicar aquests drets. El millor homenatge que li podem fer és aconseguir que no calgui dedicar-ne 25 més a continuar reivindicant-los».
Una responsabilitat que l’USdA no limita al moviment sindical, sinó que estén també als qui actualment tenen capacitat de decisió. «Aquesta és també la responsabilitat dels qui avui tenen la capacitat de prendre decisions i transformar les reivindicacions en drets efectius», subratlla l’organització, que assumeix, per la seva banda, «el compromís de continuar defensant-les i de mantenir viu el llegat sindical de Gabriel Ubach». Per al sindicat, recordar el seu secretari general significa, per tant, continuar una feina que va mantenir durant tota la seva trajectòria perquè les demandes defensades durant anys «deixin de ser una reivindicació i es converteixin en una realitat».
En aquest nou escenari, Gabriel Ubach passa a ser secretari general honorífic de la Unió Sindical d’Andorra, mentre que Joan Torra figura com a primer secretari i tresorer de l’organització. L’USdA deixa clar que el projecte sindical continuarà després de la pèrdua del seu secretari general i ho fa recuperant el compromís amb la línia mantinguda durant tots aquests anys: «L’USdA continua endavant, amb el compromís de mantenir viu el projecte sindical pel qual el Gabi va treballar durant tants anys. Gabi, sempre amb nosaltres: passat, present i futur. Seguim. Amb més força que mai».