Un centenar de persones es reuneixen a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp per donar un últim adeu a Gabriel Ubach

L’església de Santa Eulàlia d’Encamp s’ha omplert de gom a gom aquest dissabte amb familiars, amics, coneguts i membres de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) que han volgut participar en la missa de comiat de Gabriel Ubach, una de les figures més reconegudes del sindicalisme andorrà i que va morir als 62 anys després d’uns dies ingressat a l’hospital a conseqüència d’un càncer de pàncrees.
La missa, breu però marcada per l’emotivitat, ha servit per recordar Ubach com una persona de caràcter lluitador i amb una trajectòria política i social molt activa. Al capdavant de l’USdA durant molts anys, es va convertir en un dels principals portaveus del moviment sindical del país i en un interlocutor habitual amb les institucions, les organitzacions empresarials i altres representants dels treballadors.
Durant la seva trajectòria sindical, Ubach va participar de manera continuada en els principals debats laborals i socials d’Andorra, especialment en qüestions relacionades amb els salaris, les pensions, les condicions laborals i l’accés a l’habitatge.
A més dels més propers a Ubach, també han vingut representants de diferents grups parlamentaris com Cerni Escalé, Pere Baró i la totalitat del grup parlamentari Andorra Endavant (Carine Montaner, Noemí Amador i Marcos Monteagudo), així com la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, o el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.