La mort de Gabriel Ubach commou tot el país: «Avui es desprèn d’Andorra una part de la seva consciència social»

La mort de Gabriel Ubach ha provocat les primeres mostres de condol entre formacions polítiques i representants del teixit empresarial del país. Des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), han recordat especialment els anys de negociacions compartides amb l’USdA i el paper d’Ubach com a interlocutor en els espais de diàleg social: «Ho hem fet des de posicions sovint diferents, com correspon a les responsabilitats que cadascú representa, però sempre amb la convicció que el diàleg, la negociació i la recerca de punts d’entesa són essencials per avançar com a societat», ha manifestat el president de la CEA, Gerard Cadena.
La patronal ha traslladat també el seu condol a la família, els amics i els membres de l’organització sindical, alhora que ha recordat Ubach com una veu destacada en la defensa dels interessos dels treballadors. «Amb Gabriel Ubach hem debatut, hem discrepat i també hem estat capaços d’arribar a acords», ha remarcat Cadena, afegint que «per damunt de les diferències, quedarà el record del seu compromís, de la seva perseverança i de la seva implicació en els assumptes socials i laborals d’Andorra».
«Per damunt de les diferències, quedarà el record del seu compromís, de la seva perseverança i de la seva implicació en els assumptes socials i laborals d’Andorra» – Gerard Cadena
Per la seva banda, Concòrdia ha definit Ubach com «una de les personalitats més destacables de la societat civil andorrana dels darrers trenta anys», descrivint-lo com «un lluitador tenaç i una persona incansable pels drets laborals dels treballadors i les treballadores del país» i considerant que la seva desaparició deixa «un buit profund» tant en la societat andorrana com en el moviment sindical. «Avui es desprèn d’Andorra una part de la seva consciència social», han expressat des del partit, el qual considera necessari que la figura d’Ubach rebi un reconeixement públic. «La millor manera d’honorar la seva memòria és no tenir por d’alçar la veu davant les injustícies, no deixar de dir el que pensem i vetllar pel benestar del conjunt de la societat», ha afegit el partit.
El Partit Socialdemòcrata també s’ha sumat a les mostres de condol i ha centrat el seu missatge en el llegat que Ubach deixa dins del sindicalisme andorrà. «Defensor dels drets dels treballadors, deixa una empremta irreemplaçable en el moviment sindical del país», ha assenyalat el partit, el qual ha agraït «el llegat» i «tota la feina feta» pel secretari general de l’USdA. «Gràcies per tot el que has fet pel país, per compartir les teves idees, per la teva generositat», recull el missatge publicat per Andorra Endavant, en què també s’anuncia que la conferència prevista per al 19 d’octubre, organitzada a partir d’una proposta del mateix Ubach, se celebrarà en la seva memòria.
«Una persona valenta, compromesa i fidel a les seves idees fins al final», ha expressat Andorra Endavant en el seu comiat, el qual conclou amb un agraïment a la figura del sindicalista: «Allà on siguis, gràcies. Que descansis en pau. Continuarem escoltant-te i tirant endavant». Demòcrates també s’ha sumat a les mostres de condol per la mort de Gabriel Ubach, a qui ha recordat com «una figura representativa del sindicalisme andorrà». La formació ha destacat que el secretari general de l’USdA «deixa un gran buit, però també un llegat» i ha traslladat el seu condol i escalf als familiars, les amistats i els integrants de l’organització sindical.