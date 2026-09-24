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  • Gabriel Ubach, en la manifestació del 16 de maig per l'habitatge. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Obituari

Mor als 62 anys Gabriel Ubach, secretari general de l’USdA i una de les veus històriques del sindicalisme andorrà

El dirigent sindical, qui feia dies que estava ingressat a l'hospital, ha mort a conseqüència d’un càncer de pàncrees en fase avançada

Gabriel Ubach, una de les figures més reconegudes del sindicalisme andorrà i secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), ha mort aquest dijous als 62 anys a conseqüència d’un càncer de pàncrees en fase 4 amb ramificacions al fetge. Ubach es trobava ingressat a l’hospital des de feia dies, després que la malaltia hagués empitjorat el seu estat de salut.

Al capdavant de l’USdA durant anys, Ubach es va convertir en una de les veus habituals del moviment sindical andorrà, participant de manera continuada en els principals debats laborals i socials del país. La seva activitat pública va estar especialment vinculada a qüestions com els salaris, les pensions, el poder adquisitiu, l’habitatge o les condicions laborals, àmbits en els quals va mantenir una presència constant tant en les negociacions amb les institucions com en les reivindicacions impulsades des del sindicat.

La seva activitat pública va estar especialment vinculada a qüestions com els salaris, les pensions, el poder adquisitiu, l’habitatge o les condicions laborals

La seva trajectòria sindical també el va portar a participar en diferents espais de diàleg amb el Govern, les organitzacions empresarials i altres representants dels treballadors. Des de l’USdA va intervenir durant els darrers anys en les discussions al voltant de l’evolució del salari mínim, la reforma del sistema de pensions i les polítiques socials, així com en les mobilitzacions relacionades amb la pèrdua de poder adquisitiu i les dificultats d’accés a l’habitatge.

Ubach va mantenir fins als darrers temps una participació activa en l’actualitat política i social del Principat. La seva figura havia quedat estretament vinculada a l’USdA i al moviment sindical del país, des d’on va exercir com a interlocutor davant les administracions en les qüestions que afectaven els treballadors. La seva mort arriba després d’uns dies ingressat a l’hospital a conseqüència de l’evolució de la malaltia.

L’USdA avisa que el conflicte social per l’habitatge “ja és aquí” i reclama un gir “de 180 graus” en les polítiques actuals

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