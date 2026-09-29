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  • L’home, de nom Eduard, fa 1,76 metres d’alçada. | Policia d'Andorra
Alex Montero Carrer
Desaparició

La Policia demana col·laboració ciutadana per trobar l’home de 47 anys desaparegut des de dissabte al migdia

L’home fa 1,76 metres i l'última vegada que va ser vist portava pantalons blaus, un polo vermell, sabatilles blanques i una motxilla fosca

La Policia ha demanat aquest dimarts la col·laboració ciutadana per localitzar un home de 47 anys i resident a Ordino que es troba desaparegut des de dissabte. La família no té notícies seves des del migdia d’aquell mateix dia, mentre que l’avís de la desaparició es va rebre dissabte a la nit, moment en què es va activar immediatament el dispositiu de recerca. Segons la informació facilitada, l’home, de nom Eduard, fa 1,76 metres d’alçada i, l’última vegada que va ser vist, portava pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca.

Des de l’activació de la recerca, diversos efectius de la Policia i dels Bombers treballen per diferents punts del país per intentar localitzar-lo. El dispositiu compta també amb la col·laboració dels serveis de Circulació de totes les parròquies, als quals s’ha traslladat la petició de suport en la recerca. Davant la desaparició, la Policia fa una crida a la ciutadania perquè qualsevol persona que l’hagi vist o disposi d’informació que pugui ajudar a determinar la seva possible localització contacti immediatament amb el cos a través del telèfon 110.

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