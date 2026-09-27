Una petició reclama aturar el mirador de l’Alt de la Capa: «Cal protegir i conservar les nostres muntanyes»

Una petició impulsada a través de Change.org reclama aturar la construcció del nou mirador escènic de l’Alt de la Capa, projectat pel Comú de la Massana a 2.572 metres d’altitud. La iniciativa expressa la «profunda preocupació» dels seus promotors per l’impacte que la infraestructura podria tenir sobre l’entorn natural i demana a la corporació que, abans de continuar amb el projecte, dugui a terme una avaluació integral del seu impacte ambiental i econòmic.
Sota el títol ‘Aturem la construcció d’un nou mirador a l’Alt de la Capa’, els impulsors defensen que les muntanyes de la Massana constitueixen «un patrimoni que ha de ser protegit i conservat» i consideren que les decisions que es prenguin actualment condicionaran la qualitat de vida de les generacions futures. En aquest sentit, la petició sosté que la construcció d’infraestructures a gran altitud pot alterar els ecosistemes naturals, generar problemes d’erosió i afectar la biodiversitat local, motius pels quals reclamen una justificació clara del projecte.
La petició sosté que la construcció d’infraestructures a gran altitud pot alterar els ecosistemes naturals, generar problemes d’erosió i afectar la biodiversitat local
La iniciativa arriba després que el Comú de la Massana presentés aquesta setmana el futur mirador, amb una inversió prevista de fins a 837.000 euros i l’objectiu de començar la primera fase de les obres abans de l’hivern. L’equipament, dissenyat per l’arquitecte Toni Riberaygua i l’enginyer Carles Puig, oferirà vistes de 360 graus i està concebut com un espai per contemplar el paisatge, però també per acollir activitats culturals i observacions astronòmiques vinculades al projecte de destinació Starlight de la parròquia.
Davant d’aquest plantejament, els promotors de la recollida de signatures proposen apostar per alternatives que permetin potenciar el turisme sense construir noves infraestructures a la muntanya. Entre les opcions que posen sobre la taula hi ha la millora dels camins existents, la promoció del senderisme guiat o l’organització d’activitats educatives, les quals, segons defensen, podrien atraure visitants i fomentar l’economia local «sense la necessitat de noves construccions invasives».
Entre les opcions que els promotors posen sobre la taula hi ha la millora dels camins existents, la promoció del senderisme guiat o l’organització d’activitats educatives
Durant la presentació, la consellera de Turisme, Mònica Solé, va defensar que «des del principi, el que es volia és que l’impacte a la muntanya fos el mínim», mentre que la cònsol major, Eva Sansa, va remarcar que un dels elements tinguts en compte per escollir l’emplaçament és que l’Alt de la Capa «ja és una zona antropitzada», amb la presència d’un teleesquí i altres elements vinculats a l’activitat de muntanya.
La petició, però, reclama al govern comunal que prioritzi la sostenibilitat i tingui en compte les veus contràries a una major explotació turística de l’entorn. «Fem una crida a tots els qui estimen la natura a unir-se a aquesta causa», exposen els seus impulsors, els quals assenyalen que l’objectiu de la recollida de signatures és exigir «accions responsables que protegeixin la riquesa ecològica de la Massana».