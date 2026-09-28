Les addiccions entre els més joves persisteixen amb nous patrons: «Beuen més quantitat i en moments més curts»

El consum de drogues entre els joves s’està transformant. Així ho ha assegurat la responsable de projectes del Pla Nacional contra la Drogodependència, Glòria Domènech, en el marc de la trobada a Andorra del projecte transfronterer COPAJ, en què ha indicat que les addiccions encara són presents entre els més joves, tot i que el consum s’ha transformat. Un exemple l’ha posat en l’alcohol: «Per exemple, els joves solen beure menys, però tenen un patró diferent. Beuen en més quantitat i en moments més curts. Per tant, això és molt més perillós perquè, al final, comporta molts més riscos per a la salut».
Addicionalment, també ha destacat que, en comparació amb els països veïns, les tendències es mantenen i són molt similars. «En aquest cas compartim el problema de l’addicció entre els joves, i aquest projecte està pensat per compartir experiències, eines i maneres de fer i per, després de compartir, buscar estratègies conjuntes i intentar crear llaços entre nosaltres i projectes compartits», ha explicat Domènech, tot remarcant que «la diferència més gran potser és que els tres territoris tenen casuístiques diferents. Nosaltres, Andorra, potser som els que som més diferents. Els Pirineus catalans i Occitània tenen la casuística que són pobles més petits, més aïllats, on disposar dels recursos és més complicat, perquè s’han de desplaçar».
«Les drogues més consumides entre els joves, sobretot, són l’alcohol, que és una droga que, al final, és legal. I després, la droga il·legal més consumida normalment és el cànnabis. De moment no hi ha cap patró diferent» – Glòria Domènech
El tabac, concretament els vapers, també és motiu de preocupació per a la responsable: «Al final, els vapers tenen moltes formes, però hi ha vapers que contenen nicotina i hi ha dispositius que no en contenen, però l’objectiu és acabar regulant-ho. Evidentment, al final és igual de nociu que el tabac i hem de pensar que és un producte que és igual de perillós que el tabac». En aquest sentit, Domènech ha recordat que, tot i que, segons les dades de l’Enquesta Nacional de Salut feta l’any 2024, el consum d’alcohol i tabac entre els joves s’ha reduït, encara són les drogues legals més consumides, mentre que el cànnabis és la droga il·legal més consumida.
«De moment no tenim dades de cap droga que preocupi especialment i que estigui pujant. Les drogues més consumides entre els joves, sobretot, són l’alcohol, que és una droga que, al final, és legal. I després, la droga il·legal més consumida normalment és el cànnabis. De moment no hi ha cap patró diferent», ha esmentat. En una línia similar s’ha expressat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, qui ha participat en la sessió inaugural, defensant una prevenció integral basada en el reforç dels factors de protecció, la detecció precoç dels riscos i la garantia de recursos accessibles per als joves, amb el suport de les famílies i dels professionals.
Així doncs, la trobada, la qual s’ha acollit a Andorra aquest dilluns i dimarts, ha reunit representants institucionals, professionals de la salut, experts en addiccions i agents d’Andorra, Catalunya i Occitània, amb l’objectiu d’enfortir la cooperació entre aquests territoris en la prevenció i l’abordatge de les conductes addictives entre els joves de 16 a 25 anys.