Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El projecte COPAJ promou la cooperació entre Andorra, Catalunya i Occitània per compartir coneixements sobre addicións. | SFGA / JAViladot
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Drogodependència

Les addiccions entre els més joves persisteixen amb nous patrons: «Beuen més quantitat i en moments més curts»

Salut assenyala l’alcohol i el tabac com les drogues legals més consumides, mentre el cànnabis continua al capdavant entre el grup d'il·legals

El consum de drogues entre els joves s’està transformant. Així ho ha assegurat la responsable de projectes del Pla Nacional contra la Drogodependència, Glòria Domènech, en el marc de la trobada a Andorra del projecte transfronterer COPAJ, en què ha indicat que les addiccions encara són presents entre els més joves, tot i que el consum s’ha transformat. Un exemple l’ha posat en l’alcohol: «Per exemple, els joves solen beure menys, però tenen un patró diferent. Beuen en més quantitat i en moments més curts. Per tant, això és molt més perillós perquè, al final, comporta molts més riscos per a la salut».

Addicionalment, també ha destacat que, en comparació amb els països veïns, les tendències es mantenen i són molt similars. «En aquest cas compartim el problema de l’addicció entre els joves, i aquest projecte està pensat per compartir experiències, eines i maneres de fer i per, després de compartir, buscar estratègies conjuntes i intentar crear llaços entre nosaltres i projectes compartits», ha explicat Domènech, tot remarcant que «la diferència més gran potser és que els tres territoris tenen casuístiques diferents. Nosaltres, Andorra, potser som els que som més diferents. Els Pirineus catalans i Occitània tenen la casuística que són pobles més petits, més aïllats, on disposar dels recursos és més complicat, perquè s’han de desplaçar».

«Les drogues més consumides entre els joves, sobretot, són l’alcohol, que és una droga que, al final, és legal. I després, la droga il·legal més consumida normalment és el cànnabis. De moment no hi ha cap patró diferent» – Glòria Domènech

El tabac, concretament els vapers, també és motiu de preocupació per a la responsable: «Al final, els vapers tenen moltes formes, però hi ha vapers que contenen nicotina i hi ha dispositius que no en contenen, però l’objectiu és acabar regulant-ho. Evidentment, al final és igual de nociu que el tabac i hem de pensar que és un producte que és igual de perillós que el tabac». En aquest sentit, Domènech ha recordat que, tot i que, segons les dades de l’Enquesta Nacional de Salut feta l’any 2024, el consum d’alcohol i tabac entre els joves s’ha reduït, encara són les drogues legals més consumides, mentre que el cànnabis és la droga il·legal més consumida.

«De moment no tenim dades de cap droga que preocupi especialment i que estigui pujant. Les drogues més consumides entre els joves, sobretot, són l’alcohol, que és una droga que, al final, és legal. I després, la droga il·legal més consumida normalment és el cànnabis. De moment no hi ha cap patró diferent», ha esmentat. En una línia similar s’ha expressat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, qui ha participat en la sessió inaugural, defensant una prevenció integral basada en el reforç dels factors de protecció, la detecció precoç dels riscos i la garantia de recursos accessibles per als joves, amb el suport de les famílies i dels professionals.

Així doncs, la trobada, la qual s’ha acollit a Andorra aquest dilluns i dimarts, ha reunit representants institucionals, professionals de la salut, experts en addiccions i agents d’Andorra, Catalunya i Occitània, amb l’objectiu d’enfortir la cooperació entre aquests territoris en la prevenció i l’abordatge de les conductes addictives entre els joves de 16 a 25 anys.

Fins a 55 detencions en 1.700 controls durant la campanya d’estiu contra la conducció sota efectes d’alcohol i droga

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Una mirada a l’avortament des de la salut i l’evidència científica per «desmuntar els mites» que persisteixen
Acció Feminista exigeix despenalitzar i legalitzar l’avortament: «De moment, les promeses de Govern són buides»
La Massana tira endavant el mirador de l’Alt de la Capa malgrat les més de 2.000 ‘veus’ que reclamen frenar el projecte

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Centre de Protecció Caní estrena noves instal·lacions coincidint amb un mínim històric de gossos acollits
  • Societat
La campanya de vacunació contra la grip iniciarà el 5 d’octubre per als majors de 60 anys i els col·lectius de risc
  • Societat, Successos
Detingut a la frontera un home buscat pel furt de prop de 850 euros en tabac i per estar vinculat a un grup organitzat
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La Massana tira endavant el mirador de l’Alt de la Capa malgrat les més de 2.000 ‘veus’ que reclamen frenar el projecte
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella destina més de 428.000 euros a renovar l’actual sistema de bombeig d’aigua de l’Estadi Comunal
  • Parròquies, Societat
Una petició reclama aturar el mirador de l’Alt de la Capa: «Cal protegir i conservar les nostres muntanyes»
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu