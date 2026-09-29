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  • Moment en què Poussier va ser escollida, ara fa gairebé dos anys. | FAC
El Periòdic d'Andorra
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Ciclisme

Carolina Poussier renuncia a la presidència de la Federació de Ciclisme i Joan Turné n’assumeix el relleu

La fins ara presidenta deixa el càrrec per motius professionals després d’assumir responsabilitats incompatibles amb la dedicació que exigeix la FAC

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha informat de la renúncia voluntària de Carolina Poussier com a presidenta de l’entitat, una decisió que té efectes des del passat dilluns, 28 de setembre. La fins ara màxima responsable de la Federació deixa el càrrec per motius exclusivament professionals, després que hagi assumit noves funcions i responsabilitats en el seu àmbit professional, les quals requereixen una dedicació que considera incompatible amb la disponibilitat, el seguiment i la implicació que comporta estar al capdavant de la FAC.

Davant d’aquesta situació, Poussier ha considerat que no podria continuar exercint les responsabilitats inherents a la presidència amb la dedicació necessària i ha optat per formalitzar la seva renúncia. En el moment de deixar el càrrec, Poussier ha volgut agrair la confiança rebuda durant el període en què ha exercit la presidència, així com la col·laboració dels membres de la Junta Directiva i de totes les persones vinculades a la FAC. Davant la vacant, la Junta Directiva s’ha reunit en sessió extraordinària i ha decidit nomenar Joan Turné com a nou president de l’organisme ciclista andorrà, seguint el procediment establert als estatuts de la Federació.

Carolina Poussier, l’escollida a la FAC

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