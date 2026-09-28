Andorra la Vella destina més de 428.000 euros a renovar l’actual sistema de bombeig d’aigua de l’Estadi Comunal

El Comú d’Andorra la Vella ha posat en funcionament el nou sistema de bombeig de la captació d’aigua de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, una actuació que permet substituir les bombes existents, que acumulaven més de 20 anys d’antiguitat. La instal·lació té un paper destacat en l’abastiment de la parròquia, ja que pot arribar a aportar fins al 50% de l’aigua potable que s’hi consumeix.
«Renovar la captació de l’estadi era necessari per l’antiguitat i el desgast dels equips, especialment perquè és una instal·lació clau que pot aportar fins al 50% de l’aigua potable que consumim a la parròquia», ha assenyalat el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, en relació amb una intervenció que ha tingut un cost de 428.140 euros.
Els treballs han permès instal·lar un grup de bombeig més modern i energèticament més eficient, encarregat d’impulsar l’aigua captada als pous de l’estadi fins als dipòsits de les Escaubelles. El nou sistema està format per quatre bombes en funcionament i una cinquena de reserva, totes equipades amb variadors de freqüència que permeten adaptar-ne el funcionament a les necessitats de cabal i, al mateix temps, reduir el consum energètic.
La intervenció no s’ha limitat, però, a la substitució de les bombes. El comú també ha renovat el sistema de gestió i telegestió, fet que permet controlar en temps real el funcionament de tota la instal·lació, i ha substituït el quadre de control del dipòsit. Paral·lelament, s’ha renovat el cablejat de potència i control entre els pous i la sala tècnica i s’han incorporat nous elements de seguretat.