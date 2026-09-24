Marsol recorda el tarannà constructiu d’Ubach: «Tenia les seves idees molt clares i les defensava en tot moment»

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s’ha referit a la mort del secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, recordant tant la seva trajectòria en l’àmbit sindical com la relació personal que tots dos mantenien des de feia anys. «Lamentem la seva pèrdua perquè veritablement era una persona implicada amb les seves idees, que les tenia molt clares i les defensava en tot moment», ha manifestat, tot recordant que la seva relació venia de molt abans de les responsabilitats que els van portar a coincidir posteriorment en diferents espais de diàleg social.
«Personalment, li tenia una estima especial perquè el coneixia feia molts anys, de quan érem petits a Encamp, i sempre havíem tingut una bona relació», ha explicat la ministra, qui també ha assenyalat que «teníem idees diferents i cadascú les expressava al si del Consell Econòmic i Social; ell ho feia sempre de manera respectuosa». I és que, precisament en aquest organisme, ambdós havien mantingut diverses ‘discussions’ sobre qüestions com salaris, habitatge o pensions, situant-se gairebé sempre en posicions diferents.
En aquest sentit, la ministra també s’ha referit a un dels acords assolits entre els representants dels treballadors i la patronal durant aquesta etapa. «Voldria destacar que, gràcies al seu esperit constructiu, va contribuir al fet que les empreses tinguin una major representació de treballadors i al foment dels convenis col·lectius: vam poder assolir un acord entre patronal i sindicats per poder modificar la llei», ha afirmat, concloent el seu condol afirmant que «això és la primera vegada que passa en aquest país, i també hi va tenir la seva part de mèrit».