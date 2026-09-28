La Massana tira endavant el mirador de l’Alt de la Capa malgrat les més de 2.000 ‘veus’ que reclamen frenar el projecte

El Comú de la Massana ha donat llum verda aquest dilluns al mirador escènic de l’Alt de la Capa, en una sessió marcada pel debat entre la majoria i la minoria i per la ‘mobilització’ ciutadana que el projecte ha generat durant els darrers dies. Així, l’adjudicació de les obres a la UTE formada per Locubsa i Desplom, per un import de 892.148,54 euros, ha tirat endavant amb 10 vots a favor i dos en contra, després que els representants de la minoria hagin reclamat deixar temporalment la iniciativa sobre la taula. «Avui fem un pas important per fer realitat un projecte singular per a Arinsal i per a la Massana. Un projecte que neix amb una voluntat molt clara: crear un nou atractiu per a la parròquia, generar noves oportunitats a Arinsal i continuar diversificant la nostra oferta turística al llarg de tot l’any», ha defensat la consellera de Turisme, Mònica Solé.
Tanmateix, i tot i les paraules de Solé, des de la minoria han posat el punt crític de la sessió. I és que, malgrat assenyalar que «entenem que els hotels, els restaurants i les botigues necessiten ingressos i hem de fer tot el possible entre tots per anar a buscar aquesta viabilitat econòmica», la consellera Laura Bragança ha apuntat que «no podem estar d’acord amb la proposta del mirador. A l’Alt de la Capa nosaltres volem preservar, abans de tot, el nostre entorn natural, el nostre paisatge i protegir els nostres cims», considerant que aquesta preservació ha de formar part també de l’atractiu turístic de la parròquia, ja que «el turista també necessita veure una Andorra en estat salvatge i no trobar atraccions una mica a tot arreu».
«Quins seran els ingressos que generarà aquest mirador? Quanta gent vindrà a veure’l? Quins seran en l’any els nous turistes que podran fer ingressos a la parròquia? S’ha mirat tot això?» – Laura Bragança
«Quins seran els ingressos que generarà aquesta plataforma, aquest mirador? Quanta gent vindrà a veure el mirador? Quins seran en l’any els nous turistes que podran fer ingressos a la nostra parròquia? S’ha mirat tot això?». Aquestes són només algunes de les qüestions que Bragança ha ‘llançat’ cap a la majoria comunal, més tenint en compte la recollida de signatures (ja n’hi ha més de 2.300) que s’ha impulsat en les darreres hores a través de la plataforma change.org per frenar el projecte: «Hi ha un cost, un cost elevat. Sabem quin serà el cost final després de posar el mirador? I, sobretot, també em preocupa el manteniment. Quin serà el cost del manteniment anual de tota aquesta infraestructura?», ha afegit la consellera d’Amb Seny.
És aquí on ha decidit intervenir la cònsol major massanenca, Eva Sansa, qui ha confirmat que el comú disposa d’un business plan, tot i que durant la sessió no s’han fet públiques les estimacions concretes de visitants o ingressos. «Nosaltres sí que tenim fet aquest business plan i, si mai el voleu, us el farem arribar sense cap tipus de problema», ha afirmat la mandatària comunal, indicant que el document planteja estimacions sobre l’afluència i un preu mitjà vinculat als visitants que utilitzin els ginys de l’estació per arribar-hi, mentre que l’accés a peu serà gratuït. Quant al manteniment, Sansa ha apuntat que «no tindrà cap tipus de manteniment important, serà realment mínim», precisant que s’ha decidit buscar un material que no comporti un cost elevat.
«És una zona que ja està antropitzada, no és un cim que sigui realment verge. La voluntat que tenim no seria mai posar un mirador en un cim que fos realment verge, perquè no ho faríem» – Eva Sansa
«Arran de tots els estudis que s’han fet mediambientals, s’ha decidit que aquest emplaçament és el millor, precisament perquè ja hi ha estructures posades», ha afegit Solé, qui ha detallat que la fonamentació «és un únic punt» equivalent al d’una pilona de telecabina i que el mirador se situarà dins d’una pista existent: «El camí realment ja està marcat perquè la pista ja està feta i l’últim tram és com fins ara, com els excursionistes que estan pujant fins allà. No hi haurà cap més tipus d’obra», ha reiterat la consellera de Turisme, posant en valor també que «aproximadament el 80% dels treballs es faran a taller i la intervenció final es farà sobre terreny. Les peces es transportaran amb helicòpter, evitant obrir nous accessos específics per a aquest muntatge».
En aquest sentit, Sansa ha destacat que algunes de les alternatives que es van arribar a estudiar abans d’escollir l’Alt de la Capa són Pic Negre, Roca del Tut, Pic dels Aspres i Port Negre. Sobre el primer emplaçament, es veu que quedaria molt pròxim a la frontera amb Espanya, mentre que el segon no permetia obtenir la visió de 360 graus necessària per al vessant astronòmic. «Després, els Aspres era una zona on s’havia de fer molta obra i, a nivell mediambiental, hi havia un impacte molt gran. Pel que fa al Port Negre, aquí hi va participar Patrimoni, perquè hi ha possibles restes arqueològiques que s’han de preservar», ha detallat Sansa, qui ha remarcat que «no hi havia 50.000 opcions i la que realment encaixava era l’Alt de la Capa».
«El preu que haurem de pagar a nivell mediambiental i a nivell de treure’ns la vista de la virginitat d’aquest Alt de la Capa que tots ens estimem és massa elevat» – Guillem Forné
«És una zona que, com hem explicat, ja està antropitzada, no és un cim que sigui realment verge. La voluntat que tenim al grup de la majoria no seria mai posar un mirador en un cim que fos realment verge, perquè no ho faríem», ha remarcat la cònsol major, recordant també que els informes mediambientals són favorables i que l’estructura es podrà desmuntar. Tanmateix, el conseller de la minoria Guillem Forné, tot i reconèixer que inicialment sí que havia donat suport al concepte del mirador, ha subratllat que «la visió actual que tenim, la que es pot veure des del poble, és realment d’un cim verge, encara que a dalt hi hagi infraestructura».
A més, Forné ha posat sobre la taula precisament la petició de change.org, exposant que «em sembla que és inèdit. No havia vist mai que en menys de 24 hores ja estiguem a les 2.000 signatures en contra d’aquest projecte», tot remarcant que «costa trobar un precedent que hagi tingut tanta mobilització en tan poc temps». «Voldríem apel·lar al sentit comú, tant dels cònsols com de la resta de consellers de la majoria, a repensar-se si realment aquest projecte s’ha de tirar endavant avui, si s’ha de votar favorablement avui», ha manifestat el conseller, qui ha indicat que la seva proposta no passa per «aturar-lo, però sí posar-lo en pausa» per estudiar-lo amb més profunditat: «El preu que haurem de pagar a nivell mediambiental i a nivell de treure’ns la vista de la virginitat d’aquest Alt de la Capa que tots ens estimem és massa elevat».
«Hem fet un tancament negatiu aquest any [a Pal Arinsa] de prop de 600.000 euros […] Moltes persones depenen de l’estació, també tot el que és el teixit hoteler i comercial de la parròquia» – Eva Sansa
«De la mateixa manera que vosaltres potser heu rebut una allau de trucades que no veuen bé aquest mirador, també molts de nosaltres hem rebut trucades felicitant-nos per tirar endavant infraestructures d’aquest tipus», ha respost Sansa, qui s’ha mostrat disposada, però, a escoltar directament els promotors de la petició: «Entenc que els muntanyencs i aquestes persones que promouen aquesta plataforma potser no ho vegin amb bons ulls, però estem oberts des d’ara mateix a rebre’ls i explicar-los el projecte». En aquest sentit, i com a argument per justificar l’actuació, la cònsol ha parlat de la situació actual que travessa l’estació: «Hem fet un tancament negatiu aquest any de prop de 600.000 euros […] Moltes persones depenen de l’estació, però no només pròpiament afectades a la feina, sinó també tot el que és el teixit hoteler i comercial de la parròquia».
«Evidentment que no diré que el mirador és la solució dels problemes econòmics. Pot ser una ajuda sempre que es compleixi el nombre de visitants esperats», ha admès Sansa, tot reivindicant, una vegada més, la necessitat d’actuar: «Com a mandataris tenim l’obligació de tirar endavant projectes. Si veus que una estació està en dificultat, podem ajudar en alguna cosa». Solé, per la seva banda, ha afegit que el comú ja treballa en una programació i un pla de màrqueting perquè «quan el mirador obri, el projecte ja tingui vida, que tingui contingut, una proposta i que formi part de l’oferta turística de la Massana durant els diferents dies de l’any». Finalment, la votació s’ha tancat amb 10 vots favorables i dos contraris per part de Forné i Bragança.