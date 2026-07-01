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  • La Policia posarà en marxa aquest dissabte la campanya d'estiu contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Reduir els accidents

La Policia intensificarà els controls d’alcohol i drogues al volant durant bona part dels mesos de juliol i agost

La campanya començarà aquest dissabte i es desplegarà en dues fases amb controls de dia i de nit per reduir la sinistralitat a la xarxa viària

La Policia posarà en marxa aquest dissabte la campanya d’estiu contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, un dispositiu que es desenvoluparà entre el 4 i el 26 de juliol i, posteriorment, entre l’1 i el 16 d’agost. Els controls es duran a terme tant de dia com de nit en diferents punts de la xarxa viària amb l’objectiu de prevenir conductes de risc i reduir els accidents de trànsit.

Segons ha informat el cos, l’operatiu s’emmarca dins el pla d’actuació del Ministeri de Justícia i Interior per reforçar la seguretat viària durant els mesos d’estiu. Així mateix, la Policia explica que l’anunci previ de la campanya respon a la voluntat de dissuadir els conductors de posar-se al volant després d’haver consumit alcohol o drogues i continuar conscienciant la ciutadania sobre els riscos que comporta aquesta conducta.

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Pel que fa a la normativa vigent, els agents procediran a la detenció dels conductors no professionals que registrin una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,87 grams per litre de sang —0,57 en el cas dels conductors professionals—. Per sota d’aquests límits, però dins dels marges establerts per la legislació, també es podran imposar sancions administratives o traslladar el cas a la Batllia en funció de les circumstàncies detectades durant el control.

La Policia recorda que conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues pot comportar multes, la retirada temporal del permís de conduir i, en els casos més greus, penes de presó. Igualment, adverteix que els conductors que es neguin a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia o drogues també seran detinguts, així com aquells usuaris de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal que superin els límits penals establerts.

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