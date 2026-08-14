Andorra estudia com respondre a la rebaixa de 20 cèntims del gasoil a Espanya per mantenir la competitivitat

El Govern ha aprovat aquest divendres, en el marc d’un Consell de Ministres extraordinari, el Reglament d’aplicació de la Llei de mesures temporals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs. L’aprovació coincideix amb l’entrada en vigor de la llei i permet desplegar el mecanisme previst per aplicar les rebaixes dels carburants, amb l’objectiu de reduir l’impacte de l’encariment dels combustibles sobre les famílies i el teixit econòmic del país.
En concret, el Reglament desenvolupa el procediment perquè els importadors i distribuïdors d’hidrocarburs puguin beneficiar-se de la devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs. Per fer-ho, els operadors hauran de presentar una sol·licitud davant del Departament de Tributs i de Fronteres en què acreditin els litres de carburant comercialitzats, els preus de venda aplicats i que la rebaixa fiscal s’ha traslladat efectivament al consumidor final. El Departament podrà requerir informació complementària per comprovar que es compleixen els requisits establerts.
Cal recordar que la mesura preveu una reducció temporal de 15 cèntims per litre de gasolina durant el juliol, de 10 cèntims a l’agost i de cinc al setembre. Pel que fa al gasoil de locomoció, la rebaixa és de 10 cèntims per litre al juliol i de cinc a l’agost. Val a dir que l’aprovació del Reglament arriba, precisament, després que Espanya hagi anunciat que recuperarà una rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil a partir de l’1 de setembre, una decisió que podria tenir conseqüències sobre la diferència de preus entre els dos països.
Davant d’aquest nou escenari, el ministre de Finances, Ramon Lladós, i el director del Departament de Tributs i de Fronteres, Carles Ferreira, s’han reunit aquest dijous a la tarda amb els importadors de carburants per analitzar el possible impacte de la mesura espanyola sobre el mercat andorrà i recollir les primeres valoracions del sector. En aquest sentit, l’Executiu ha assegurat que continuarà fent un seguiment de l’evolució dels preus dels carburants i de les mesures adoptades als països veïns, especialment per preservar la competitivitat del gasoil andorrà.