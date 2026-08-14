El Penya Encarnada vol confeccionar un equip que lluiti per tot i signa a Julio Buffarini, ex de Boca i San Lorenzo

Sabent que la Lliga Multisegur Assegurances guanya competitivitat temporada rere temporada, el Penya Encarnada vol invertir enguany de valent per no quedar-se enrere a la classificació i lluitar per tot. En aquest sentit, i després d’anunciar fa pocs dies un canvi d’escut, s’ha posat mans a l’obra en la confecció de l’equip. És en aquest punt que EL PERIÒDIC ha pogut saber que el conjunt de la capital ja té tancat el lateral dret argentí Julio Buffarini, exjugador, per exemple, de Boca Juniors i San Lorenzo. Ha signat per una temporada, després d’haver mantingut a l’inici d’estiu unes primeres converses amb el Ranger’s, i ja entrena sota les ordres de Javi García.
Nascut a General Cabrera (província de Còrdova) l’any 1988, Buffarini compta amb una dilatada trajectòria al futbol sud-americà i també amb experiència a Espanya. Format a l’Atlético Talleres cordovès, va passar posteriorment per l’Atlético Tucumán i el Ferro Carril Oeste abans de fer el salt al San Lorenzo de Almagro l’any 2012. Amb ‘el Ciclón’ va viure una de les etapes més destacades de la seva carrera, acumulant més de 170 partits i formant part de l’equip que va conquerir la Copa Libertadores del 2014. Dues temporades després va fer el salt al futbol brasiler de la mà del São Paulo i, a inicis del 2018, va tornar a l’Argentina per incorporar-se al Boca Juniors, on va romandre fins al 2021 i va superar el centenar de matxs.
Va ser seleccionat amb l’absoluta de l’Argentina durant unes eliminatòries sud-americanes a finals del 2016 i principis del 2017, però mai va arribar a debutar
Posteriorment, va provar fortuna al futbol espanyol amb l’Osca i el Cartagena abans de tornar al seu país natal per defensar novament la samarreta de Talleres i, més tard, la d’Independiente. La seva darrera experiència ha estat a la segona divisió de l’Uruguai, on durant el 2025 va militar al Rampla Juniors de Villa del Cerro. Així, el Penya Encarnada incorpora un futbolista amb una extensa experiència al futbol professional i que ha passat per alguns dels clubs més importants de l’Argentina i del Brasil.
Un palmarès amb una Libertadores
Pel que fa al palmarès, Buffarini compta amb diversos títols de primer nivell. Amb el San Lorenzo va aixecar el Torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 i la Supercopa Argentina del 2015. Posteriorment, amb Boca Juniors va ampliar la seva vitrina particular amb les Superlligues argentines 2017/18 i 2019/20, la Supercopa Argentina 2018, la Copa Diego Armando Maradona 2020 i la Copa Argentina 2020/21.
També amb la selecció
Seleccionat per Edgardo Bauza amb l’absoluta argentina durant unes eliminatòries sud-americanes a finals del 2016 i principis del 2017, mai va arribar a debutar. De fet, només va ser suplent en les derrotes per 3-0 i 2-0 davant el Brasil i Bolívia, i en un triomf per la mínima contra Xile.
Una resposta
tevez es mas feo que la uña rota de un pie