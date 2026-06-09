Circular sense la ITV al dia o sense guants, la infracció més sancionada en la darrera campanya de controls

La Policia ha detectat prop d’una setantena d’infraccions durant la darrera campanya de seguretat viària dirigida a motocicletes, ciclomotors, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP), la qual es va desenvolupar entre el 4 i el 22 de maig. En el marc d’aquesta acció preventiva, els agents van efectuar un total de 361 controls arreu del país.
La infracció més habitual va ser el fet de no respectar la senyalització horitzontal de la calçada, una conducta per la qual es van imposar una quinzena de sancions. Es tracta de la irregularitat més detectada durant la campanya, seguida dels casos de conductors que no havien passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dins el termini establert, els que circulaven sense el distintiu vigent i els que conduïen sense guants en aquells supòsits en què aquest equipament és obligatori.
Una quinzena de motoristes sancionats per no respectar la senyalització de la calçada
Els controls també van permetre detectar altres incompliments vinculats a la seguretat dels vehicles i dels seus conductors. Entre aquests, destaca la sanció imposada a un motorista per portar un casc no homologat o fer-ne un ús inadequat. A més, els agents van multar conductors que circulaven sense els miralls retrovisors exigits o amb aquests en mal estat, així com motocicletes equipades amb escapaments lliures totalment o parcialment, tubs incomplets o sistemes que no es corresponien amb els homologats pel fabricant. Totes les sancions imposades durant la campanya van recaure sobre conductors de motocicletes.
Segons ha informat el cos de seguretat, l’objectiu de la campanya era reforçar la seguretat a les carreteres coincidint amb una època de l’any en què augmenta la circulació de motocicletes, ciclomotors i altres vehicles de mobilitat personal. En aquest sentit, els controls permeten verificar tant les condicions tècniques i administratives dels vehicles com prevenir conductes de risc que poden derivar en accidents, especialment els avançaments en línia contínua i els excessos de velocitat.
La Policia recorda que l’ús correcte d’elements de protecció com el casc homologat i els guants és fonamental per reduir les conseqüències d’un accident. Igualment, insisteix en la necessitat de mantenir els vehicles en les condicions tècniques exigides i de disposar del permís corresponent per conduir cada categoria de vehicle. Malgrat que la campanya va finalitzar el passat 22 de maig, el cos assegura que manté una vigilància especial sobre aquest tipus de vehicles coincidint amb l’arribada del bon temps.