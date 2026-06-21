Un home acaba ferit després de patir un accident la la rotonda de Prat Salit sense cap altre vehicle implicat

Dues persones han resultat ferides aquest diumenge en dos accidents de trànsit registrats en diferents punts del país, segons ha informat la Policia. El primer sinistre ha tingut lloc de matinada, cap a les 5.23 hores, a la CG1, a l’altura de la rotonda de Prat Salit, a Santa Coloma. En l’accident no s’hi ha vist implicat cap altre vehicle. El ferit és un home de 49 anys, conductor d’una motocicleta amb matrícula andorrana, que ha hagut de ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Hores més tard, cap a les 9.15 hores, un ciclista de 64 anys també ha resultat ferit en un accident a Sant Julià de Lòria. Els fets han passat a l’altura del número 15 de l’avinguda Rocafort i en el sinistre s’hi han vist implicats una bicicleta i un turisme amb matrícula andorrana.